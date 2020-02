Γιούργκεν Κλοπ: «Είναι τόσο τρελό που δεν το καταλαβαίνω» [vid]

Γιούργκεν Κλοπ: Η Λίβερπουλ αναμένεται να κατακτήσει τον τίτλο της Πρέμιερ Λιγκ για πρώτη φορά μετά από τριάντα χρόνια με εμφατικό τρόπο. Οι «κόκκινοι» νιώθουν απειλή από καμία ομάδα, ούτε καν από την Μάνστεστερ Σίτι, η οποία είχε κατακτήσει το περσινό πρωτάθλημα. Πάντως, ακόμα και ο ίδιος ο Γερμανός τεχνικός δείχνει να μην μπορεί να κατανοήσει πως επιτεύχθηκε αυτή η τεράστια διαφορά.

«Είναι τόσο τρελό που δεν το καταλαβαίνω. Είναι εκπληκτικό. Δεν μου έχει ξανατύχει, δεν έχω ιδέα τι συμβαίνει… Εμείς απλά είμαστε συγκεντρωμένοι στο στόχο μας. Σκεφτείτε ότι όταν μπαίνω στα αποδυτήρια μετά τα παιχνίδια, πρώτα αναλύω με τα παιδιά για 2-3 λεπτά τον αγώνα και μετά θυμάμαι ότι νικήσαμε και συγχαίρω τους παίκτες μου» είπε ο Κλοπ μετά τη νίκη επί της Νόριτς.

Jurgen Klopp on the 25 point gap lead



🗣"It's so insane I don't really understand it" pic.twitter.com/9ou7ey9ql1