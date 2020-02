Γιάννης Αντετοκούνμπο: Κίνηση ανθρωπιάς από τον Greek Freak και τους συμπαίκτες του [pics]

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο, μαζί με τους συμπαίκτες του στο All Star Game, συγκέντρωσαν το ποσό των 100.000 δολαρίων από την νίκη στην δεύτερη περίοδο, για το ίδρυμα «After School Matters». Όμως, δεν έμειναν ικανοποιημένοι από την προσφορά τους, καθώς ο ίδιος ανακοίνωσε ότι η ομάδα του θα δωρίσει άλλες 100.000 δολάρια. Πρόκειται για μια αξιέπαινη κίνηση από τους αστέρες του NBA,

Ο «Greek Freak» και οι συμπαίκτες του αποφάσισαν να δωρίσουν άλλες 100.000 δολάρια στο συγκεκριμένο ίδρυμα, με το μήνυμα του Έλληνα άσου να αναφέρει ότι η ενέργεια των παιδιών που βρέθηκαν στο γήπεδο, τους βοήθησαν σημαντικά και ήταν τιμή να τους εκπροσωπήσουν.

Thank you @Aftrschoolmttrs for your energy as you inspired us. It was an honor to play for you. On behalf of our team, we’re going to donate another $100k to support your great work. Keep it up! //t.co/oJr3bUZXc9