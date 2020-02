Ολυμπιακός - Άρσεναλ: Ανακοινώθηκε η αποστολή των «ερυθρολεύκων»

Ολυμπιακός - Άρσεναλ: Με μοναδική απουσία τον τραυματία Χιλάλ Σουντανί ανακοινώθηκε η αποστολή της ομάδας του Πειραιά. Ο έμπειρος μεσοεπιθετικός έμεινε εκτός αποστολής για το ματς του Ολυμπιακού με την Άρσεναλ, καθώς θα χάσει όλη την χρονιά. Από εκεί και πέρα ο Πέδρο Μαρτίνς υπολογίζει σε όλους τους παίκτες που είναι δηλωμένοι στην ευρωπαϊκή λίστα.

Με την απογευματινή προπόνηση της Τετάρτης ολοκλήρωσε ο Ολυμπιακός στου Ρέντη την προετοιμασία του για το πρώτο ματς της φάσης των 32 του Europa League, κόντρα στην Άρσεναλ στο Καραϊσκάκη, την Πέμπτη στις 22:00. Ο Πορτογάλος τεχνικός, μετά το τέλος του προγράμματος ανακοίνωσε την αποστολή, στην οποία μετέχουν 21 «ερυθρόλευκοι».

Η αποστολή της ομάδας μας για το ματς κόντρα στην Άρσεναλ. / The squad players selected ahead of the match against Arsenal.