Ολυμπιακός - Άρσεναλ: Προέβλεψε το σκορ της αναμέτρησης ο Φαν Πέρσι [pic]

Ολυμπιακός - Άρσεναλ: Ο παλαίμαχος Ολλανδός άσος προέβη σε πρόβλεψη σχετικά με τις σημερινές αναμετρήσεις του Europa League. Πιο συγκεκριμένα ερωτήθηκε από το επίσημο twitter της UEFA για να εκτιμήσει το τελικό σκορ για τις πρώην δύο ομάδες του. Υπενθυμίζεται πως έχει αγωνιστεί τόσο στην Άρσεναλ όσο και στην Μάνστεστερ Γιουνάιτεντ.

Πάντως ανέφερε πως δεν είναι ιδιαίτερα καλός στις προβλέψεις, αν και δεν «χάλασε» το χατήρι στην διοργανώτρια αρχή. Πάντως πιστεύει πως η Μάνστεστερ Γιουνάιτεντ θα κερδίσει με 3-1 μέσα στην Μπριζ και η Άρσεναλ με 2-1 τον Ολυμπιακό.

Well.. Why not? Let's do this again😁! Any questions about tonight's matches? #AskRVP //t.co/0JS7J4AQjZ