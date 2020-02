Ολυμπιακός: «Συνεχίζουμε να μαχόμαστε»

Ολυμπιακός: Οι «ερυθρόλευκοι» δεν κατάφεραν να κερδίσουν την Άρσεναλ, παρά το γεγονός πως ήταν αρκετά καλοί σε όλη την διάρκεια του αγώνα. Πάντως, η ήττα από την αγγλική ομάδα δεν πτόησε κανέναν μέσα στην ομάδα, ενώ έρχεται και το ματς με τον ΠΑΟΚ την ερχόμενη Κυριακή.

Πίστη για πρόκριση στους «16» του Europa League υπάρχει στον Ολυμπιακό, όπως αναφέρουν οι Πειραιώτες με ανάρτησή τους. «Δεν τα παρατάμε ποτέ, συνεχίζουμε να μαχόμαστε για όλους μας τους στόχους», αναφέρουν οι «ερυθρόλευκοι» την επομένη της ήττας από την Άρσεναλ με 1-0.

Δεν τα παρατάμε ποτέ, συνεχίζουμε να μαχόμαστε για όλους μας τους στόχους! / We never give up, we keep on fighting for all our goals!