Στέφανος Τσιτσιπάς: Πέρασε στον τελικό της Μασσαλίας [vids]

Στέφανος Τσιτσιπάς: Ο Έλληνας τενίστας είναι έτοιμος να υπερασπιστεί τον τίτλο του στο τουρνουά της Μασσαλίας, καθώς προκρίθηκε στον τελικό νικώντας με 7-5, 6-3 τον Αλεξάντερ Μπούμπλοκ στον ημιτελικό. Ο Έλληνας πρωταθλητής έκαμψε πολύ εύκολα την αντίσταση του σημερινού του αντιπάλου και πήρε το εισιτήριο για τον τελικό που θα διεκδικήσει τον πρώτο τίτλο της σεζόν και το repeat στη συγκεκριμένη διοργάνωση.

Ο μεγάλος τελικός θα διεξαχθεί την Κυριακή στις 16:00 ώρα Ελλάδας, με τον Στέφανο να περιμένει πλέον να μάθει ποιον εκ των Ζιλ Σιμόν ή Φέλιξ Οζιέ Αλιασίμ θα αντιμετωπίσει. Αυτός θα είναι ο 10ος τελικός για τον Στέφανο, ο οποίος διεκδικήσει τον 5ο τίτλο του. Εκτός από το τρόπαιο που κατέκτησε πέρσι στην Μασσαλία, ο Τσιτσιπάς στην καριέρα του έχει κατακτήσει επίσης τους τίτλους σε Στοκχόλμη και Εστορίλ, αλλά και το ATP Finals.

