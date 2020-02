Στέφανος Τσιτσιπάς: Προκρίθηκε με ανατροπή στα ημιτελικά του Ντουμπάι [vid]

Στέφανος Τσιτσιπάς: Ο Έλληνας τενίστας προκρίθηκε στα ημιτελικά του Ντουμπάι. Ο Στεφ πήρε τη νίκη με 4-6, 6-4, 6-4 σε βάρος του 29χρονου Γερμανού Γιαν Στρουφ σε 2 ώρες και 22 λεπτά, για να κλείσει ραντεβού με τον Νταν Έβανς στην τετράδα της διοργάνωσης. Ο 29χρονος Βρετανός, Νο.37 στον κόσμο, λύγισε με 6-2, 7-6(9) τον Αντρέι Ρούμπλεφ (Νο.14) και επιβεβαίωσε την εξαιρετική του φόρμα.

Ήταν η έβδομη σερί νίκη του στο tour και η δεύτερη διαδοχική πρόκριση σε ημιτελικά. Ο Στρουφ, μάλιστα, ήταν ο πρώτος που του πήρε σετ. Ο αγώνας με τον Έβανς θα γίνει αύριο στις 15.00 και θα είναι η πρώτη συνάντηση μεταξύ των δύο παικτών.

