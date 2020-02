Ολυμπιακός: Έγινε «κόκκινο» το κέντρο του Λονδίνου από τους φιλάθλους της ομάδας [vid]

Ολυμπιακός: Στο Λονδίνο βρίσκονται περισσότεροι από 6.000 οπαδοί του πρωτοπόρου της Σούπερ Λιγκ. Έχουν κάνει «κόκκινη» την πρωτεύουσα της Αγγλίας ενόψει της αναμέτρησης με την Άρσεναλ. Οι "ερυθρόλευκοι" θα έχουν δυναμική στήριξη στο Emirates, στη ρεβάνς του 0-1 για τους "32" του Europa League.

Αρκετές ώρες πριν από τη σέντρα, οι φίλοι του Ολυμπιακού συγκεντρώθηκαν στο κέντρο της πόλης, για να φωνάξουν συνθήματα υπέρ της αγαπημένης τους ομάδας.

#Piccadillycircus just about watch #Howardsway . #Olympiacos fans stomping through #LondonTown on their way to the #Emirates to play #Arsenal . They made a terrible mess but it did look cool 😎 pic.twitter.com/9WyGCTsyGN