Τζόκοβιτς - Τσιτσιπάς: Δεν κατάφερε την υπέρβαση ο Έλληνας τενίστας

Τζόκοβιτς - Τσιτσιπάς: Η εμπειρία του Σέρβου τενίστα υπερκέρασε τον νεανικό ενθουσιασμό του Έλληνα τενίστα. Ο Τζόκοβιτς έμοιαζε ασταμάτητος, καθώς επικράτησε με 6-3, 6-4 σε 77 λεπτά. Με την συγκεκριμένη νίκη πανηγύρισε τον 79ο τίτλο της καριέρας του.

Αξίζει να σημειωθεί πως την φετινή χρονιά μετράει 18 νίκες σε ισάριθμους αγώνες, έχοντας ήδη πανηγυρίσει δύο προσωπικούς τίτλους, αλλά και το ATP Cup με τη Σερβία. Ο Στέφανος, λοιπόν, θα έπρεπε να ξεπεράσει τον εαυτό του για να τα καταφέρει, να εκμεταλλευτεί κάθε ευκαιρία του και να σερβίρει όσο το δυνατόν καλύτερα.

DJOKOVIC DOMINATES DUBAI 🏆@DjokerNole is the #DDFTennis champion for a fifth time after defeating Tsitsipas 6-3 6-4! pic.twitter.com/BhjAneDsUU