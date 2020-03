Ποδοσφαιρική πανδαισία Μπέργκαμπ: Η ντρίμπλα του αιώνα έγινε σαν σήμερα [vid]

Ποδοσφαιρική πανδαισία Μπέργκαμπ: Σαν σήμερα το 2002 ο απίθανος αυτός Ολλανδός, ο Ντένις Μπέργκαμπ, πήρε την μπάλα, τη μάγεψε, τη σαγήνευσε, τη χόρεψε ταγκό και άφησε άφωνους τους ποδοσφαιρόφιλους. Ο Μπέργκαμπ έκανε μία από τις κορυφαίες ντρίμπλες με «θύμα» τον δικό μας Νίκο Νταμπίζα. Στις 2 Μαρτίου του 2002 στο St' Jame's Park, ο Ντένις ο τρομερός έκανε την τρίπλα του αιώνα πάνω στον Νίκο Νταμπίζα και στο 11ο λεπτό έδωσε προβάδισμα στην Άρσεναλ, που εκείνη τη σεζόν κατέκτησε το 12ο πρωτάθλημα της ιστορίας της, με τον θρύλο να λέει πως ακόμα στο Νιουκάστλ ψάχνουν τον «ιπτάμενο Ολλανδό».

On this day 18 years ago, footballing great Dennis Bergkamp scored this wonder goal:



🇳🇱👀pic.twitter.com/IKq9EVJa0h