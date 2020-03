Play off: Αναβολή λόγω της εκκρεμοδικίας ΠΑΟΚ - Ξάνθης

Play off: Όλα δείχνουν πως θα γίνει... αναβολή της κλήρωσης, καθώς δεν έχει τελεσιδικήσει η υπόθεση που αφορά ΠΑΟΚ και Ξάνθη.

Play off: Την ερχόμενη Πέμπτη αναμένεται να γίνει συνεδρίαση της Σούπερ Λιγκ, καθώς ορίστηκε για την συγκεκριμένη ημέρα διοικητικό συμβούλιο. Ο σκοπός του διοικητικού συμβουλίου είναι προκειμένου να επικυρώσει τη βαθμολογία. Επιπροσθέτως, πρόκειται να διεξαχθεί και κλήρωση των Play Off και των Play Out και να καθοριστεί το αγωνιστικό πρόγραμμα.

Ωστόσο όλα αυτά πολύ δύσκολα θα γίνουν πράξη, καθώς εκκρεμεί η υπόθεση της πολυϊδιοκτησίας του ΠΑΟΚ και της Ξάνθης, που ενδέχεται να επιφέρει ακόμα και την αποβολή τους από το πρωτάθλημα. Εξάλλου, θαπρέπει να τελεσιδικήσει η δική και μετά να συνεχιστούν οι διοργανώσεις. Την Πέμπτη αναμένεται η απόφαση του Αθλητικού Δικαστή της Superleague, όμως δεδομένα ένας από τους διάδικους θα εφεσιβάλλει και έπειτα, θα επιληφθεί η Επιτροπή Εφέσεων της ΕΠΟ. Άρα, η εκκρεμοδικία δεν θα λήξει μέχρι την Πέμπτη…