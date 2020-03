ΛεΜπρόν Τζέιμς: Η φανέλα του πουλήθηκε σε δημοπρασία για 630.000 δολάρια! [pic]

ΛεΜπρόν Τζέιμς: Τα έσοδα θα διατεθούν για την συνέχεια της λειτουργίας των ιδρυμάτων που είχε δημιουργήσει ο Κόμπι Μπράιαντ.

ΛεΜπρόν Τζέιμς: Άλλη μια φανέλα του ΛεΜπρόν, είναι έτοιμη να απασχολήσει και μάλιστα για πάρα πολύ καλό σκοπό. H εμφάνιση με την οποία ο βασιλιάς αγωνίσθηκε στο NBA All Star Game του 2020 στο Σικάγο πωλήθηκε σε δημοπρασία για το ποσό των 630.000 δολαρίων. Την δημοπρασία διοργάνωσε το «ΝBAAUCTIONS» και τα έσοδα θα διατεθούν για την συνέχεια της λειτουργίας των ιδρυμάτων που είχε δημιουργήσει ο Κόμπι Μπράιαντ, του «Mamba on Three Fund» και «Mamba & Mambacita Sports Foundation».

Στην ίδια δημοπρασία τέθηκαν και οι εμφανίσεις κι άλλων μεγάλων παικτών του ΝΒΑ που έπαιξαν στο συγκεκριμένο All Star .Στο παρελθόν μια ακόμη φανέλα του ΛεΜπρόν είχε βγει σε δημοπρασία. Ήταν αυτή που φορούσε σε νεαρότερη ηλικία στο St. Vincent-St Mary High School η οποία και είχε πωληθεί προς 192.000 δολάρια! Για την ιστορία ο «βασιλιάς» στο παιχνίδι του All Star Game πέτυχε 23 πόντους, μοίρασε 6 ασίστ, είχε 2 μπλοκ κι ένα κλέψιμο σε 19 λεπτά.