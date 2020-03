Χρήστος Πανόπουλος: «Η Πειθαρχική πήρε έναν κατάλογο με ποινές και επέβαλε μια, δεν μπήκε στην ουσία»

Χρήστος Πανόπουλος: Οι δηλώσεις του ισχυρού άνδρας της Ξάνθης για ΕΕΑ, Μαρινάκη και πολλά ακόμη.

Χρήστος Πανόπουλος: «Η ΕΕΑ γνωμοδότησε μπαίνοντας στην ουσία. Η Σούπερ Λίγκα πήρε έναν κατάλογο με τις ποινές και έβαλε την ποινή»... Ο Χρήστος Πανόπουλος με τα παραπάνω λόγια εξέφρασε την άποψη ότι η απόφαση της πειθαρχικής επιτροπής δεν έχει μπει στην ουσία της υπόθεσης...



«Στη Super League το δικαστήριο αποφάσισε και έβγαλε -12 βαθμούς για την Ξάνθη. Ρητά ανέφερε στο σκεπτικό ότι δεν μπήκε στην ουσία της υπόθεσης. Πήρε ένα κατάλογο με τις ποινές και έβαλε την ποινή. Δεν έχω να πω, δεν το λέω με ειρωνικό τρόπο, δεν έχω να πω τίποτα κατά του οποιουδήποτε δικαστή. Η Ξάνθη είναι αναγκασμένη να προσφύγει στο δευτεροβάθμιο όργανο της ΕΠΟ, και θέλουμε να προσφύγουμε εκεί έχοντας την ελπίδα, να ασχοληθεί με την ουσία της υπόθεσης και όχι με την μείωση ποινών, με την ουσία, θέλουμε να δικαστούμε, μέχρι στιγμής είμαστε και μας χτυπάνε με μία γνωμοδότηση. Θέλω να μιλήσω απλά ελληνικά, πιο απλά δεν γίνεται», ανέφερε.





Ακολουθούν οι δηλώσεις του Χρήστου Πανόπουλου στη συνέντευξη Τύπου που παρέθεσε:



-Για τα όσα συμβαίνουν στο Έβρο:



«Τα τελευταία 45χρόνια, κάθε χρόνο, τουλάχιστον 3 μήνες τους περνάω στον Έβρο. Σήμερα πέρα από το στρατό μας και την αστυνομία που δίνουν έναν αγώνα, ο οποίος όσο περνάνε οι μέρες θα είναι πιο δύσκολος γιατί υπάρχει η κούραση και ας ελπίσουμε να τελειώσει νωρίς αυτό το πράγμα. Εκτός από αυτούς είναι κοντά και οι πολίτες του Έβρου. Είναι κοντά τους στην προσπάθεια να βοηθήσουν όπως ο στρατός και η αστυνομία τους δώσει τις αντίστοιχες εντολές. Είναι ψαράδες, κυνηγοί, είναι αγρότες, είναι νέα παιδιά. Σκοπός μου δεν είναι να προκαλέσω κανέναν. Υπάρχει άνθρωπος που γυρνάει στα κανάλια και καραμελίζει πως το Δέλτα του Έβρου, πως περιπολεύουν εκεί για να προστατέψουν τις βίλες του. Σε αυτούς που αναφέρεται, είναι με σύνταξη 360 ευρώ, με μεροκάματο μηνιαίο 500 ευρώ και άντε ο ψηλότερος να είναι στα 700 ευρώ. Σε αυτούς που αναφέρονται, οι βίλες δεν είναι τίποτα άλλο από καλύβες. Θα ήταν εύκολο να το διαπιστώσει κανένας, αν άντεχε ο κύριος που το λέει αυτό, να πάει να ζήσει εκεί. Επειδή δεν αντέχω θα το πω. Ο Αποστολάκης, ο πρώην υπουργός Άμυνας, είχε έρθει στο Δέλτα του Έβρου, δεν είχε έρθει να φωτογραφηθεί, αλλά μπήκε μέσα, μπήκε μέχρι εκεί στην όχθη τη δική μας. Και επειδή πιστεύω στον Αποστολάκη από αυτά που έχω δει σαν άνθρωπο, ας πάνε να τον ρωτήσουν όλοι αυτοί εάν η κατάσταση είναι στον Έβρο έτσι, αν υπάρχουν βίλες ή είναι διαφορετικά και είμαι σίγουρος ότι θα πάρουν μια αντρίκια απάντηση. Και κάτι άλλο... Οι περισσότεροι από αυτούς που κάνουν περιπολίες, ανήκουν στην εθνοφυλακή. Όλο αυτό που λέγεται είναι άδικο, εγώ δεν είμαι δικηγόρος τους, είμαι ένας από αυτούς, είμαι ένας από τους 10 εκατομμύρια Έλληνες που αγαπάω την πατρίδα μου, τον Έβρο, τα σύνορα μας. Και επειδή περνάνε όλα αυτά, γιατί το να περιμένεις είναι το χειρότερο, πρέπει να είμαστε όλοι μαζί τους. Οι κυνηγοί, οι ψαράδες, οι κτηνοτρόφες, είναι και αριστεροί και δεξιοί, όλοι αυτοί είναι μαζί, όλοι αυτοί είναι μαζί! Εμείς θα είμαστε από έξω; Οι Αθηναίοι, οι Θεσσαλονικείς θα είναι από έξω; Δεν μπορεί, δεν επιτρέπεται εμείς οι Έλληνες να προμοτάρουμε και να κατασκευάζουμε fake news για τους Έλληνες. Αυτά ήθελα να πω για τον τόπο μας που όλοι αγαπάμε. Εγώ δεν είμαι πολιτικός και ούτε θα γίνω, πάμε να αντιμετωπίσουμε την πραγματικότητα στο ποδόσφαιρο. Όπως εγώ την βλέπω δηλαδή».





Για την εισήγηση της ΕΕΑ:



«Πριν πάμε σε αυτό, επειδή πρέπει να ξέρετε γιατί τα έχετε μπερδέψει, τι μου ανήκει, αν έχω γίδια, ποδοσφαιρική ομάδα... στην ΠΑΕ Ξάνθη, τις οποίες μετοχές έχει η εταιρεία IN SPORTS, για χρόνια ολόκληρα, τις μετοχές της είχε η Vialand, για χρόνια ολόκληρα εκεί υπάρχουν 2 ιδιοκτήτες, με τα ίδια ποσοστά, Συγγελίδης – Πανόπουλος, κάποια στιγμή οι ιδιοκτήτες, αποφάσισαν να δημιουργήσουν την IN SPORTS και να πάρουν την εταιρεία πάνω, χωρίς την παρεμβολή κανενός άλλου. Παράλληλα, ο Πανόπουλος με τον Συγγελίδη, είχαν μια εταιρεία που λεγόταν Vialand, έχει, το αθλητικό κέντρο και το ξενοδοχειακό συγκρότημα που είμαστε σήμερα. Δείτε στο βίντεο τι μας ανήκει πραγματικά. Είναι οι 30 παίκτες, οι ακαδημίες, αυτά ανήκουν στην ΠΑΕ. Πριν λίγο καιρό, είχα πει, ότι στον βούρκο όταν πλακώνονται τα βουβάλια, την πλακώνουν τα βατράχια. Δεν φανταζόμουν ποτέ, πως το βατράχι θα την πλήρωνε τόσο ακριβά, από την γνωμοδότηση, όπως σαφέστατα την χαρακτήρισε ο πρωθυπουργός της χώρας. Πάμε να τα πούμε από την αρχή. Υπάρχει η ΕΕΑ, τα οποία μέλη τα ορίζει ο εκάστοτε υπουργός Αθλητισμού, στην δική μας περίπτωση, τον γνωρίζετε. Κάποιες μέρες πριν, στην ΕΕΑ αλλάξανε δυο μέλη, αλλά δεν παραμένει να είναι η ΕΕΑ. Θέλω να ξεκαθαρίσω κάτι, ότι σέβομαι όλες τις αποφάσεις, σε εισαγωγικά, γιατί αυτό είναι γνωμοδότηση. Από όποια αρχή και αν προέρχονται, άσχετα αν συμφωνώ με αυτές. Η ΕΕΑ γνωμοδότηση πως η Ξάνθη είναι ένοχη για πολυϊδιοκτησία με τον ΠΑΟΚ, επίσης γνωμοδότησε για το ότι δεν την ενημέρωσε για την αλλαγή της ιδιοκτησίας της. Η αλήθεια είναι ότι ειδοποιήσαμε την ΕΠΟ εγγράφως όπως και την Super League, εγώ θα σας πω ότι δεν ειδοποιήσαμε ούτε τηλεφωνικά την ΕΕΑ. Εγώ θα σας πω επίσης ότι η γραμματέας – γιατί αυτά είναι τυπικά που γίνονται 30 χρόνια- συνέχισε να βάζει Vialand αντί για IN SPORTS. And so what; So what; Που ο δόλος; Συγγελίδης – Πανόπουλος στη μία αλλά και στην άλλη. Ωραία αφού υπάρχουν νόμοι να την πληρώσουμε. ΟΚ. Η ΕΕΑ όπως γνωρίζετε δεν είναι δικαστική αρχή όπως είπε ο Πρωθυπουργός, έκανε μια γνωμοδότηση, απόλυτα σεβαστό. Η ΕΕΑ γνωμοδότησε μπαίνοντας στην ουσία του θέματος που σημαίνει στη ουσία του προβλήματος και έβγαλε γνωμοδότηση, που είναι σεβαστή αλλά διαφωνούμε και δεν κάνω άλλο σχόλιο. Η Ξάνθη, με βάση το σύνταγμα, έχει το δικαίωμα να κάνει έφεση προκειμένου να πείσει ένα δικαστήριο για τις θέσεις της, να το πείσει στο μέτρο που της αναλογεί, πως το προηγούμενο δικαστήριο λάθος αποφανθεί. Στη Super League το δικαστήριο αποφάσισε και έβγαλε -12 βαθμούς για την Ξάνθη. Ρητά ανέφερε στο σκεπτικό ότι δεν μπήκε στην ουσία της υπόθεσης. Πήρε ένα κατάλογο με τις ποινές και έβαλε την ποινή. Δεν έχω να πω, δεν το λέω με ειρωνικό τρόπο, δεν έχω να πω τίποτα κατά του οποιουδήποτε δικαστή. Η Ξάνθη είναι αναγκασμένη να προσφύγει στο δευτεροβάθμιο όργανο της ΕΠΟ, και θέλουμε να προσφύγουμε εκεί έχοντας την ελπίδα, να ασχοληθεί με την ουσία της υπόθεσης και όχι με την μείωση ποινών, με την ουσία, θέλουμε να δικαστούμε, μέχρι στιγμής είμαστε και μας χτυπάνε με μία γνωμοδότηση. Θέλω να μιλήσω απλά ελληνικά, πιο απλά δεν γίνεται!





Ας κάνουμε μία υπόθεση εργασίας. Ας υποθέσουμε πως κατηγορούμαι σαν έμπορος τσιγάρων 10.000 τόνων. Σαν λαθρέμπορος πετρελαίου ή σαν διακινητής κοκαΐνης και πάω σε ένα δικαστήριο.

Θα με καταδικάσουν σε ισόβια. Θα έχω το δικαίωμα να πάω σε ένα άλλο δικαστήριο γιατί κατηγορούμαι και θα προσπαθήσω να πείσω με επιχειρήματα πως το προηγούμενο δικαστήριο έκανε λάθος. Και θα εξετάσει το άλλο δικαστήριο αν έκανε λάθος το πρώτο. Δεν θέλω να μου αφαιρέσουν το δικαίωμα να δικαστώ. Θέλω σαν ιδιοκτήτης της Ξάνθης να την επιβληθούν οι αυστηρότερες ποινές πριν την παρέμβαση του Πρωθυπουργό για ευνοϊκότερη μεταχείριση. Με μία προϋπόθεση η Ξάνθη να δικαστεί. Κανονικά και αν είναι ένοχη να πληρώσει το πιο βαρύ τίμημα. Δεν θέλουμε χάρη από κανέναν. Δείξαμε τι πρεσβεύουμε τριάντα χρόνια. Να το πληρώσουμε παραδειγματικά, αλλά να είμαστε ένοχοι.

Ποιος είναι ο τρόπος να αποδείξω πως δεν είμαι σε πολυϊδιοκτησία; Πρέπει να αποδείξω πως δεν είμαι ελέφαντας. Πείτε πως πουλάω την Ξάνθη με 1 ευρώ σε έναν από εσάς. Εσείς θα είστε συνιδιοκτήτης με τον Σαββίδη; Απάντηση θέλω; Δύσκολη είναι όμως η απάντηση. Μήπως θα πρέπει να πάω στον Σαββίδη να του ζητήσω ένα πιστοποιητικό πως η ομάδα μου είναι ελεύθερη βαρών από αυτόν; Και αν πάω στον Σαββίδη και του πω δώσε μου ένα πιστοποιητικό πως δεν είμαστε «ερωμένες;». Και αν μου ζητήσει λεφτά; Δηλαδή στα γεράματα να με πούνε και «νταβατζή» εκεί μας οδηγούν. Άλλη υπόθεση εργασίας. Έχουμε την Ξάνθη και την Vialand. Και λέω σε έναν εκ των Μαρινάκη, Σαββίδη ή Μελισσανίδη πως έχω δύο εταιρείες. Σου πουλάει την μία πάμε να κάνουμε ντιλ. Το κάνουμε. Και του λέω βοήθα με και με 7 δανεικούς. Μπορώ να το κάνω; Μπορώ. Είμαι νόμιμος; Απολύτως νόμιμος. Να μας απαντήσουν όλοι αν μπορώ να το κάνω. Ζητάμε από την ελληνική Πολιτεία και το ελληνικό κράτος να μας δικάσει, να μην μας εκτελέσουν πριν καν να έχουμε δικαστεί. Δεν θέλω να ακούσω τη λέξη αυτοδιοίκητο του ποδοσφαίρου. Η ΕΕΑ είναι κρατικός μηχανισμός, το όποιο ελληνικό κράτος στο οποίο ανήκει η ΕΕΑ, γνωμοδοτεί και εν συνεχεία πάμε στο αυτοδιοίκητο που τι κάνει τουλάχιστον μέχρι τώρα; Δεν μπαίνει στην ουσία και εφαρμόζει τις ποινές. Δηλαδή ότι του πει ο κρατικός μηχανισμός. Και πάμε στην έφεση και ελπίζω στο Εφετείο πραγματικά να μας δικάσουν και να μπουν στην ουσία της υπόθεσης. Αν γίνει κάτι το διαφορετικό σημαίνει .... no comment. Φαντάζομαι πως κανείς δεν θέλει το ελληνικό κράτος μέσω των διαδικασιών του που είναι η ΕΕΑ να μας εκτελέσει χωρίς να έχουμε δικαστεί και πως θα μας εκτελέσει. Πηγαίνοντας στο αυτοδιοίκητο που θα επιβάλλει ποινές χωρίς να εξετάσει την ουσία. Τελειώνοντας, κάνω έκκληση στον Πρωθυπουργό της Ελλάδας γνωρίζοντας και ζητάω εκ των προτέρων συγνώμη πως με τα χιλιάδες προβλήματα που έχει στο περιβάλλον που ζούμε να σκεφτεί και να πει για ένα λεπτό μόνο η Ξάνθη να υποβιβαστεί και να εξαφανιστεί από τον χάρτη περνώντας όμως από κανονικό δικαστήριο. Εγώ θέλω να μην έχουμε ποινή. Δεν θέλω ούτε ένα μείον, γιατί είναι ρετσινιά. Στη ζωή εκτός από λεφτά υπάρχει αξιοπρέπεια. Αν είμαι ένοχος να το πληρώσω. Αν δεν μας δικάσουν και το αφήσουν έτσι είναι smart way να μας εξαφανίσουν. Αυτό δεν το θέλει κανένας Έλληνας, κάποια λάθη έχουν γίνει γύρω γύρω».



Για την ΕΕΑ και την αλλαγή μελών της και τον ρόλο του Αυγενάκη:



«Οσον αφορά την σύνθεση της Επιτροπής και τα δύο νέα μέλη. Θα μπορούσε κανείς να έλεγε πως ήταν τυχαίο, δεν θέλω όταν δεν υπάρχει κάτι χειροπιαστό να μιλήσω. Λένε πως η γυναίκα του Καίσαρα δεν αρκεί να φαίνεται τίμια, πρέπει και να είναι. Δεν θέλω να το προχωρήσω παραπάνω. Εκείνο που ήταν εγκληματικό λάθος και έκπληκτος το είδα και είπα τι γίνεται; Γιατί το κάνουν; Οταν την απόφαση την ανακοίνωσαν σε παιχνίδι του ΠΑΟΚ που θα μπορούσε να δημιουργηθεί πρόβλημα. Αυτό πρέπει να το ψάξουμε, τον χρόνο που ανακοινώθηκε η απόφαση. Εχω μια αρχή στην ζωή μου όταν κάποιος είναι σε δύσκολη θέση και έχει κάνει λάθη να μην πάω να τον χτυπήσω. Δεν θέλω να κάνω κανένα σχόλιο για τον κ. Αυγενάκη. Είναι σε περίεργη θέση και δεν θέλω να το κάνω χειρότερα. Οσοι είδαν ξέρουν, όπως ξέρουν και όλοι όσοι είναι γύρω από τον Πρωθυπουργό».





Για το αν υπάρχει σχέση του Καλπαζίδη σε κάποια εταιρεία του και για το θέμα του προπονητή:



«Για τον κ. Καλπαζίδη που δεν ξέρω καν την φάτσα του, την είδα από φωτογραφίες, θα πω ότι είναι γελοιότητες. Θα μπορούσα να μην απαντήσω γιατί έχω καλύψει τα πάντα με όσα έχω πει. Και να τον ήξερα τον Καλπαζίδη, όταν σας λέω ότι η θέση η δική μου είναι δεν υπάρχει υπόθεση.



Για τον Μαρινάκη:

«Θα πω τα πράγματα με το όνομά τους. Ο Μαρινάκης μας είπε περιττώματα και του το ανταπέδωσα. Όπως ο Μαρινάκης δεν μπορεί να με βλέπει, έτσι και 'γω δεν μπορώ να τον βλέπω. Είναι θέμα αισθητικής και του Μαρινάκη απέναντί μου και δικό μου απέναντί του».



Για το αν δεν γίνει δίκη και δεν μπουν στο Εφετείο στην ουσία της υπόθεσης:



«Βήμα-βήμα. Αυτό είναι κανόνας στην ζωή μου».



Για τι δεν έκανε γνωστό την πώληση της Vialand στην RFA:



«Παρόλο που δεν έχει σημασία, θα σας πω πως εγώ είμαι επιχειρηματίας. Με ενδιέφερε πως θα βγάλω από την πλάτη μου αυτό το πακέτο των εγκαταστάσεων. Υπήρξε μία πρόταση και προχωρήσαμε στην υλοποίησή της. Δεν ήξερα καν τι είναι αυτός αν είναι 2ο, 3ος συγγενής, το μάθαμε μετά και show what. Πόσο μαλάκας πρέπει να ναι ο οποιοσδήποτε για να αγοράσει μία ομάδα, όταν μπορώ να την ελέγξω με άλλο τρόπο. Δηλαδή τα σαίνια και τα τζίνια του ελληνικού επαγγελματικού ποδοσφαίρου, τόσο αφελείς τους έχουν; Να αγοράζουν ομάδες; Θα το έκαναν και με τρόπο και με πολύ λιγότερα. Δεν θα δώσω αναφορά σε κανέναν τι κάνω εγώ στις δουλειές μου. Θα απολογούμαι για το τι κάνω επιχειρηματικά; Εγώ είμαι εδώ πληρώνω, το τι κάνω επιχειρηματικά δεν νοιάζει κανέναν. Ξαναλέω τσακώνονται τα βουβάλια και την πληρώνουν τα βατράχια. Ο Ολυμπιακός με τον ΠΑΟΚ ας πούμε πως ήταν σε ισοβαθμία πριν την απόφαση. Η είχαν έναν βαθμό διαφορά. Θεωρώ, μπορεί να κάνω και λάθος, χωρίς να έχω κάτι με την δικαιοσύνη, πως σε ισοβαθμία μεταξύ τους δεν έβγαιναν οι -7 ούτε στα πιο τρελά όνειρα που κάνουν ακόμα και σε τρελοκομείο».



Για το αν θέλει ακόμα να φύγει από την Ξάνθη:



«Ισχύει 100% πως θέλω να φύγω από τη Ξάνθη. Δεν θα σας πω τίποτα άλλο σήμερα. Αλλά στην ζωή τα πράγματα αυτοπροσδιορίζονται. Ισχύει πως θέλω να φύγω... χθες από το ποδόσφαιρο στον υπέρτατο βαθμό».



Για το τι δεν πήγε καλά στην Ξάνθη, φέτος στο αγωνιστικό κομμάτι:



«Τίποτα δεν πήγε καλά. Μηδέν. Τίποτα. Να σας πως τι; ΤΙ-ΠΟ-ΤΑ.



-Πρόσθεσε για το μετοχικό...



Να πω μία σκέψη που μπορεί να βοηθήσει την ΕΕΑ και δεν έχει ειρωνεία. Θα μπορούσαν στον Νόμο για να μην υπάρξουν φαινόμενα ανάλογα πως ο οποιοδήποτε ιδιοκτήτης ομάδας ή μέτοχος με οποιοδήποτε μετοχικό ποσοστό δεν μπορεί να έχει εμπορικές ή οποιαδήποτε άλλες συναλλαγές με άλλον ιδιοκτήτη σε κλίμακα μέχρι τα εγγόνια για οποιαδήποτε δουλειά ακόμα και εκτός ποδοσφαίρου. Εγώ δεν θα μπορούσα να κάνω τίποτα γιατί είμαστε και οι δύο μέτοχοι. Πχ Αν εγώ θέλω να κάνω δουλειά με τον Μελισσανίδη να μην μπορώ. Τι να πω τέλος πάντων...».



Για το αν θα πάει η Ξάνθη στο CAS:



«Κοιτάξτε, εγώ είμαι Ελληνας, αγαπάω την Ελλάδα, σέβομαι τους νόμους της πατρίδας μου. Θέλω να δικαστώ στην Ελλάδα με τους Νόμους της πατρίδας μου και αν ρίξουν την Ξάνθη 200 κατηγορίες, δεν πάω σε κανένα CAS. Είναι δέσμευση για πάντα. Αλλά να δικαστώ. Και ότι λέω δεν το παίρνω πίσω ποτέ μου. Να δικαστώ όμως από τα δικαστήρια της πατρίδας μου».



Για το θέμα του νέου προπονητή:



«Προπονητής μας θα είναι ο Νίκος Καραγεωργίου για να τρέξει την ομάδα. Θέλω να ευχαριστήσω τον Γιώργο Παράσχο. Είναι εκπληκτικός άνθρωπος και προπονητής. Αποτύχαμε σε όλα».