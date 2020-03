Ροναλντίνιο: Με χειροπέδες οδηγείται στη φυλακή για τα πλαστά διαβατήρια [vids]

Ροναλντίνιο: Μπορεί στην αρχή όλα να έδειχναν ότι ο Ροναλντίνιο και ο αδερφός του θα την έβγαζαν καθαρή για τα πλαστά διαβατήρια στην Παραγουάη, μετά μάλιστα και από τις selfie του ποδοσφαιριστή με τα άτομα της εισαγγελίας, αλλά η Δικαστίνα στην Παραγουάη είχε διαφορετική άποψη. Παρ' ότι αρχικά φάνηκε ότι ο άλλοτε σούπερ σταρ της Μπαρτσελόνα θα γλίτωνε με κοινωνική εργασία για την δεδομένη παρανομία του, δικαστίνα διέταξε την προσωρινή του κράτηση, όπως και του αδελφού και μάνατζερ του, Ρομπέρτο ντε Ασίς.

Η δικαστίνα Κλάρα Ρουίς Ντίας θεώρησε ότι αμφότεροι έβαλαν κατά του παραγουανικού κράτους και πως υπήρχε κίνδυνος απόδρασης και θα παραμείνουν έγκλειστοι για δεύτερο βράδυ, αφού ήδη πέρασαν αυτό της Παρασκευής (06/03) πίσω από τα κάγκελα. Το μέτρο αυτό μπορεί να κρατήσει έως και έξι μήνες (!), αν και βεβαίως οι δικηγόροι του θα επιχειρήσουν η ποινή να είναι πολύ πιο ελαφριά.

Όπως αποκάλυψε το βραζιλιάνικο «ESPN», Ροναλντίνιο και Ρομπέρτο διανυκτέρευσαν σε ένα κελί όπου η θερμοκρασία άγγιζε τους 35 βαθμούς Κελσίου, με μοναδική «πολυτέλεια» έναν μικρό ανεμιστήρα. Στο ίδιο κελί, ο Βραζιλιάνος παλαίμαχος ποδοσφαιριστής είχε ως... συγκατοίκους κρατούμενους που κατηγορούνται για εμπόριο ναρκωτικών και δολοφονίες!

«Η απόφαση είναι απίστευτη» υποστήριξε για την προσωρινή κράτηση ο δικηγόρος του Ροναλντίνιο, Ταρέκ Τούμα, προσθέτοντας ότι «ο Ροναλντίνιο δεν καταλαβαίνει τι συμβαίνει».

Ο Ροναλντίνιο περπατάει με τις χειροπέδες, τις οποίες κρύβει με ένα πουκάμισο, κάτι που δεν κάνει ο αδελφός του, Ρομπέρτο.

Ronaldinho and his brother in handcuffs as they arrive to the Supreme Court of Justice as they await their punishment- needless to say the Paraguayan media, as proper say they can be, say “good morning” to the World Cup winner. (@edgar_cantero) pic.twitter.com/n9QkAFrvzd