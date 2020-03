Ολυμπιακός - Γουλβς: Με δύο απουσίες πέταξε για Ελλάδα η αγγλική ομάδα [vid]

Ολυμπιακός - Γουλβς: Την ώρα που η UEFA αποφασίζει έκτακτα μέτρα για την καταπολέμηση του κορονοϊού, η αγγλική ομάδα ετοιμάζεται να φτάσει στην Ελλάδα. Πάντως η Γουλβς θα έρθει στη χώρα μας χωρίς δύο παίκτες. Πιο συγκεκριμένα, εκτός αποστολής έμειναν δύο συμπληρωματικοί παίκτες των λύκων που αντιμετωπίζουν προβλήματα τραυματισμού.

Πρόκειται για τον Ισπανό μπακ Γιόνι Ότο Κάστρο και τον αναπληρωματικό μέσο Μόργκαν Γκιμπς-Γουάιτ, οι οποίοι κρίθηκαν ανέτοιμοι και αποκλείστηκαν από την αποστολή. Κανονικά ταξίδεψε ο Ντάνιελ Ποντένσε, ο οποίος θα επιστρέψει σε γνώριμα λημέρια, αλλά όπως όλα δείχνουν δεν θα βρίσκεται στο αρχικό σχήμα που ετοιμάζει ο Νούνο Εσπίριτο Σάντο για την πρώτη αναμέτρηση απέναντι στον Ολυμπιακό για τους 16 του Europa League.

