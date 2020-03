Κορονοϊός Αμερική: Κλείνουν τις πόρτες στο κοινό τους οι Ουόριορς [pic]

Κορονοϊός Αμερική: Το ΝΒΑ παίρνει μέτρα για την αντιμετώπιση της πανδημίας. Ο «μαγικός κόσμος» ακολουθεί τις... ευρωπαϊκές εξελίξεις, στην πορεία της αντιμετώπισης της εξάπλωσης του θανατηφόρου ιού και προχωρά σε ριζικές αλλαγές. Πιο συγκεκριμένα, οι Ουόριορς έγιναν η πρώτη ομάδα της λίγκας που ετοιμάζεται να αγωνιστεί χωρίς κόσμο για το επόμενο χρονικό διάστημα, ακούγοντας τις εισηγήσεις των αρμόδιων φορέων στο Σαν Φρανσίσκο.

Πλέον, μένει να φανεί αν αυτό το μέτρο θα τηρηθεί και από άλλες ομάδες του ΝΒΑ, καθώς και τι σκοπεύει να κάνει συνολικά η λίγκα. Πάντως αρκετοί δεν θα μείνουν ικανοποιημένοι για την συγκεκριμένη απόφαση, όπως ο Λεμπρόν Τζέιμς, ο οποίος είχε δηλώσει πως δεν σκοπεύει να αγωνιστεί σε άδεια γήπεδα.

The Golden State Warriors are planning to play foreseeable home games without fans in observance of the San Francisco Health Office's order prohibiting group of events of 1K or more from assembling, source tells ESPN.