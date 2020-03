Δημήτρης Ιτούδης: Δέχθηκε πρόταση να αναλάβει εθνική ομάδα [pic]

Δημήτρης Ιτούδης: Ο έμπειρος προπονητής της ΤΣΣΚΑ Μόσχας δέχθηκε πρόταση από την Σλοβενική Ομοσπονδία Καλαθοσφαίριση. Σύμφωνα με την Mundo Deportivo, ο Έλληνας προπονητής της ΤΣΣΚΑ Μόσχας βρίσκεται αυτές τις μέρες σε διαπραγματεύσεις για να αναλάβει την εθνική ομάδα της χώρας με φόντο το προολυμπιακό τουρνουά του Κάουνας και τους Ολυμπιακούς Αγώνες του Τόκιο. Σύμφωνα, λοιπόν, με τον Χοσέ Ιγνάσιο Ουγκέτ, οι Σλοβένοι θέλουν να δώσουν την εθνική τους ομάδα στον Ιτούδη για να πάρει εκείνος όλες τις αποφάσεις.

Πάντως, ενδιαφέρον έχει και η θέση της ΤΣΣΚΑ Μόσχας με την οποία έχει συμβόλαιο έως το καλοκαίρι του 2021. Αξίζει να αναφερθεί πως η Σλοβενία του Λούκα Ντόντσιτς θα βρεθεί στο ίδιο προολυμπιακό με τη Λιθουανία, τη Νότια Κορέα, τη Βενεζουέλα, την Πολωνία και την Αγκόλα. Θα πρέπει να κατακτήσει το τουρνουά, για να προκριθεί στους Ολυμπιακούς Αγώνες.

Slovenian basketball federation @kzs_si confirms talks with CSKA coach Dimitris Itoudis, however, no final agreement so far.