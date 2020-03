Ολυμπιακός - Γουλβς: Έγινε γνωστή η αποστολή που επέλεξε ο Μαρτίνς

Ολυμπιακός - Γουλβς: Η επιστροφή του Κώστα Φορτούνη στην αποστολή της ομάδας, μετά από τρία ματς, αποτελεί την μεγαλύτερη είδηση για το προσεχές ματς της φάσης των «16» του Europa League. Ο αρχηγός των «ερυθρόλευκων» αναμένεται να είναι και στην τελική 18άδα, αλλά δεν αναμένεται να είναι στο βασικό σχήμα. Ο Πορτογάλος προπονητής πήρε μαζί του 21 παίκτες και θα αποκλείσει τρεις, που πιθανότατα θα είναι οι Αβραάμ Παπαδόπουλος, Ξενιτίδης και Καραργύρης.

Αναλυτικά η αποστολή:

Σα, Αλέν, Καραργύρης, Γκασπάρ, Μπα, Σεμέδο, Τοροσίδης, Τσιμίκας, Σισέ, Παπαδόπουλος, Ελαμπντελαουί, Γκιλιέρμε, Καμαρά, Μπουχαλάκης, Ξενιτίδης, Βαλμπουενά, Ραντζέλοβιτς, Λοβέρα, Μασούρας, Φορτούνης, Ελ Αραμπί.

Η αποστολή της ομάδας μας για το ματς κόντρα στην Γουλβς. / The squad players selected ahead of the match against @Wolves. 🔴⚪️⚽️#Olympiacos #OLYWOL #UEL #Football #Squadlist @EuropaLeague pic.twitter.com/LI2ttb1OS5