Κορονοϊός Ελλάδα: Παίκτης της Σίτι ευχήθηκε περαστικά στον Μαρινάκη [pic]

Κορονοϊός Ελλάδα: Ο Κάιλ Γουόκερ με ανάρτηση στα social media στάθηκε στο πλευρό του Βαγγέλη Μαρινάκη. Ο διεθνής Άγγλος μπακ ευχήθηκε ταχεία ανάρρωση στον ιδιοκτήτη της ΠΑΕ Ολυμπιακός, ο οποίος προσβλήθηκε από τον κορονοϊό. Έγραψε χαρακτηριστικά:

"Ως παίκτης, θέλεις πάντα να διεξάγονται τα παιχνίδια με κόσμο, αλλά σε αυτή την περίπτωση η υγεία και η ασφάλεια των φιλάθλων αποτελεί προτεραιότητα παρότι χωρίς εσάς δεν θα είχαμε αυτό το όμορφο παιχνίδι. Εύχομαι στον κύριο Μαρινάκη ταχεία ανάρρωση", αναφέρει το tweet του Γουόκερ.

As a player you always want games to go ahead, but in this case the health and safety of the fans has to be put first as without you guys, we wouldn’t have the beautiful game! Wishing Mr Marinakis a speedy recovery! pic.twitter.com/c2PIhDMSU1