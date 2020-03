Κορονοϊός NBA: Τρίτο κρούσμα στους Τζαζ

Κορονοϊός NBA: Ο Ρούντι Γκομπέρ ήταν μόνο η... αρχή για Γιούτα Τζαζ. Υπενθυμίζεται πως ο Γάλλος σέντερ βρέθηκε θετικός στον κορονοϊό, όμως δεν ήταν ο μοναδικός παίκτης των «Μορμόνων» που χτυπήθηκε από τον συγκεκριμένο ιό. Λίγες ώρες αργότερα έγινε γνωστό πως και ο Εμάνουελ Μούντιεϊ είναι θετικός, ενώ λίγες ώρες αργότερα βρέθηκε έγινα ακόμα κρούσμα για την ομάδα από το Σολτ Λέικ.

Όπως αναφέρει ο Άντριαν Βοϊναρόφσκι και ο Ντόνοβαν Μίτσελ βρέθηκε θετικός στον κορονοϊό, έπειτα από τις εξετάσεις στις οποίες υποβλήθηκε. Ο ηγέτης της ομάδας του Κουίν Σνάιντερ προσβλήθηκε από τον ιό καθώς ο Γκομπέρ άγγιξε τα πράγματά του στα αποδυτήρια της ομάδας και έτσι μεταδόθηκε ο ιός και σε εκείνον.

Jazz star Donovan Mitchell has tested positive for the coronavirus, league sources tell ESPN. Jazz players privately say that Rudy Gobert had been careless in the locker room touching other players and their belongings. Now a Jazz teammate has tested positive.