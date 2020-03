Κορονοϊός NBA: Έστειλε το δικό του μήνυμα ο Κάρι [pic]

Κορονοϊός NBA: Δύσκολες στιγμές βιώνει όλος ο πλανήτης. Από αυτό δεν θα μπορούσε να... ξεφύγει και ο αθλητισμός, με τον κορονοϊό να βρίσκεται σε έξαρση. Εξάλλου, στο πρωτάθλημα του ΝΒΑ, το οποίο έχει ανασταλεί, υπάρχουν επιβεβαιωμένα κρούσματα αθλητών.

Μάλιστα, ο Στέφ Κάρι έστειλε το δικό του μήνυμα, μέσω των social media, προτρέποντας όλους να φροντίσουν πάνω από όλα την υγεία τους. «Το 2020 δεν είναι… Δεν ξέρω με τι μπορώ να συγκρίνω αυτή την κατάσταση. Προετοιμαστείτε και προσπαθήστε να προστατέψετε τον εαυτό σας και τους ανθρώπους γύρω σας. Το μπάσκετ θα επιστρέψει κάποια στιγμή, αλλά τώρα προστατέψτε τον εαυτό σας, μείνετε ασφαλείς», ήταν το μήνυμα του αστέρα των Γουόριορς.

Δείτε την ανάρτηση του Στέφεν Κάρι:

2020 aint it. Don't know what to compare this situation to…just gotta buckle up and take care of yourself and those around you. Basketball will be back at some point but right now, protect yourself and stay safe out there!