Μάικ Τζέιμς: «Ο καναπές μου δεν με έχει ξαναδεί τόσο πολύ» (pic)

Ο Μάικ Τζέιμς προσπαθεί να... σκοτώσει τον χρόνο του με αναρτήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Εξάλλου η αγωνιστική δράση έχει σταματήσει. «Ο καναπές μου δεν με έχει ξαναδεί τόσο πολύ», ήταν το χαρακτηριστικό «τιτίβισμα» του Αμερικανού άσου, ο οποίος μέσα σε λίγες λέξεις περιέγραψε το πώς νιώθει αυτές τις ώρες που δεν υπάρχει δράση λόγω κορωνοϊού.

Δείτε την ανάρτησή του

My couch hasn’t seen me this much ever.