Γιώργος Μπαρτζώκας: «Θα έπαιρνα τον Σλούκα με κλειστά μάτια...» [vid]

Γιώργος Μπαρτζώκας: O 54χρονος τεχνικός παραχώρησε συνέντευξη εφ΄όλης της ύλης. Μίλησε για την πανδημία του κορονοϊού, για ποιους ξένους έχει αποφασίσει την παραμονή τους, για τον τρόπο που έφυγε αλλά και τον... Κώστα Σλούκα.

Γιώργος Μπαρτζώκας: Συνέντευξη στην live- έκτακτη- εκπομπή του Eurohoops έδωσε ο Γιώργος Μπαρτζώκας, εφ΄όλης της ύλης. Μίλησε για την πανδημία του κορονοϊού και την απομόνωση, την παύση των προπονήσεων, αλλά και τη νέα του καθημερινότητα, λέγοντας πως βλέπω Netflix αλλά και… παίκτες για τη νέα σεζόν.

Αναλυτικά ο Γιώργος Μπαρτζώκας μίλησε:

Για την έξαρση του κορονοϊού στην Ελλάδα: "Νιώθω γενικά πως το κράτος κάνει ό,τι μπορεί για να αντιμετωπίσει τον ιό. Θα έλεγα πως αισθάνομαι ασφαλής από την προσπάθεια που γίνεται στη χώρα μας για την αντιμετώπιση του κορονοϊού. Ο Έλληνας συνήθως δεν θέλει την ατομική ευθύνη, αλλά βλέπω μία συνολική προσπάθεια. Όσες φορές θυμάμαι στη ζωή μου κάθε φορά που η Ελλάδα αντιμετώπισε κατεπείγουσες δυσκολίες, όλοι έδειξαν πρωτοφανή αλληλεγγύη. Νομίζω πως όταν συμβαίνουν τόσο κρίσιμες καταστάσεις στη χώρα μας, οι Έλληνες, στη συντριπτική τους πλειοψηφία, έχουν κάποιες αρχές ως λαός και ενώνονται. Δεν ευθύνεται για όλα το κράτος, πρέπει και εμείς, ο καθένας ατομικά, να βοηθήσει με τον τρόπο του. Ας μείνουμε σπίτι, να είμαστε προσεκτικοί και να ακολουθούμε τις οδηγίες των ειδικών. Είμαι αισιόδοξος ύστερα από τα άμεσα και αυστηρά μέτρα που πάρθηκαν. Είμαστε σε πολύ καλύτερη μοίρα σε σχέση με την Ιταλία, την Ισπανία και την Γερμανία"

Πώς περνάει την καθημερινότητά του πλέον: "Το μόνο που κάνω, είναι να πηγαίνω μία μεγάλη βόλτα με το σκυλί. Κάνω μία ώρα περπάτημα, εκτόνωση και γυρνάω πίσω. Πάντα μόνος μου και σε απόσταση από κόσμο. Δεν με πλησιάζει και κανείς για φωτογραφία, οπότε όλα καλά. Την υπόλοιπη μέρα, την περνάω ολόκληρη στο σπίτι. Βλέπω αρκετό NETFLIX, ταινίες, σειρές. Βλέπω επαναλήψεις αγώνων, παρακολουθώ και κάνα παίκτη που μπορεί να μας ενδιαφέρει. Είμαι και σε επαφή με τους συνεργάτες μου. Μου κόβουν βίντεο και βλέπω παίκτες που μπορεί να μας απασχολήσουν για τη νέα σεζόν".

Για το πρώτο του και το δεύτερο του πέρασμα στον Ολυμπιακό: "Καμία δουλειά δεν είναι εύκολη, ούτε και η δουλειά του προπονητή. Υφίστασαι κριτική κάθε μέρα. Ύστερα κάθε ματς, υπάρχουν δεκάδες κείμενα, στα οποία γίνεται κριτική και ανάλυση των αγώνων. Παραδέχομαι πως στο πρώτο μου πέρασμα στον Ολυμπιακό, διάβαζα συνεχώς το τι γραφόταν για την ομάδα και για εμένα. Πλέον, αυτό δεν το κάνω. Είμαι πιο ήρεμος. Θα έλεγα πως και ο Ολυμπιακός πλέον σαν οργανισμός είναι καλύτερος, πιο έμπειρος, περισσότερο οργανωμένος. Τότε είχα έρθει ως ένας κόουτς από τον Πανιώνιο στον πρωταθλητή Ευρώπης. Τότε, εκείνη η δουλειά, ήταν 200 φορές πιο δύσκολη, από την αποστολή που έχω τώρα. Δέχθηκα σκληρή και κάπως άδικη κριτική και τότε. Παρά το γεγονός πως πήραμε και το Ευρωπαϊκό τότε, το 2013, δεν με αποδέχθηκε εύκολα ο κόσμος. Τώρα, όμως, κατάλαβαν την δουλειά που έκανα . Παίξαμε θεωρώ την εποχή εκείνη καταπληκτικό και γεμάτο μπάσκετ. Τώρα που επέστρεψα, είμαι ένας προπονητής με κάποιες επιτυχίες στο εξωτερικό και με αποδέχτηκαν πιο εύκολα".





Δεν περίμενε ποτέ πως θα επιστρέψει στον Ολυμπιακό: "Είναι αλήθεια. Είχα πει πως δεν θα γυρίσω. Δεν πίστευα πως θα γυρίσω. Ήταν πικρός ο τρόπος που αποχώρησα. Ξεπέρασαν τα όρια μου. Επιτέθηκαν σε εμένα και κυρίως στην ομάδα. Έβαλα ένα μεγάλο "Χ". Αν και είχα "δέσιμο" με τα μέλη της ομάδας, αν και ήμουν και είμαι φίλαθλος του Ολυμπιακού, δεν μπορούσα όταν έφυγα ούτε και να βλέπω τα ματς της ομάδας! Δεν άντεχα. Έβλεπα μόνο ποδόσφαιρο του Ολυμπιακού. Εκείνη την σεζόν που έφυγα, δεν είδα ούτε ένας ματς της ομάδας. Ο χρόνος είναι γιατρός βέβαια, μετά μου πέρασε".

Πώς επέστρεψε στον Ολυμπιακό: "Δεν ήθελα να πάω σε ομάδα πλην Euroleague και περίμενα. Τα Χριστούγεννα είχα έρθει για διακοπές στην Ελλάδα. Δέχθηκα πρώτα ένα τηλέφωνο από τον κύριο Σκινδήλια. Απάντησα αρνητικά. Δέχτηκα νέα πρόταση, είπα και πάλι όχι, και άφησα μια αόριστη υπόσχεση για το μέλλον. Μίλησα όμως με τους ανθρώπους, με τους αδελφούς Αγγελόπουλους τους οποίους έχω σε μεγάλη εκτίμηση. Με διαβεβαίωσαν για το υψηλό τους κίνητρο, μου είπαν το πλάνο τους και είπα το "ΟΚ" για να προχωρήσουμε. Γι αυτό τόνισα πως ήταν μία απόφαση επαγγελματική και όχι συναισθηματική το να επιστρέψω. Δεν υπήρξε πρόταση από τον Ολυμπιακό πριν από τον Δεκέμβρη του 2019. Δεν δέχθηκα πρόταση όταν έφυγε ο Ντέιβιντ Μπλατ. Τα διάβαζα αυτά που έλεγαν, αλλά γελούσα, δεν υπήρχε ίχνος αλήθειας".

Για την διοίκηση του Ολυμπιακού: "Ο Ολυμπιακός σε επίπεδο δουλειάς και επαγγελματισμού είναι σε υψηλό επίπεδο. Είναι εξαιρετικά οργανωμένος Ζήτησα αυτούς τους συνεργάτες, μου είπαν εντάξει. Ήθελα τρεις δικούς μου,επειδή έχουμε χημεία και ξέρουμε πώς δουλεύουμε. Δεν έφεραν καμία απολύτως αντίρρηση. Είχαμε την απόλυτη υποστήριξη. Επίσης, όποια εισήγηση κάνω για παίκτη, η ομάδα την υλοποιεί. Υπάρχει εμπιστοσύνη".

Για τον Ολυμπιακό του 2012 και του 2013 και την υπέρβαση που είχε κάνει: "Ο Ολυμπιακός το 2012 και το 2013 είχε... χαλάσει την αγορά. Όλοι! Οι ομάδες από το εξωτερικό, η ίδια η Euroleague, οι ατζέντηδες, δεν άρεσε σε κανέναν να βλέπει τον Ολυμπιακό με τα μικρά μπάτζετ να παίρνει την Euroleague δύο σερί σεζόν. Ακόμη και το 2014, στη προσπάθεια να πάρουμε το τρίτο σερί, που αποκλειστήκαμε από την τρομερή εκείνη Ρεάλ με 3-2 νίκες, δεχτήκαμε θυμάμαι έντονη κριτική. Είχαμε χάσει τον Χάινς,είχαμε τραυματία τον Λο, με νέους παίκτες, και κανείς δεν ήταν ευχαριστημένος. Και βγήκε σαν... κυβερνητικός εκπρόσωπος ο Γιώργος Αγγελόπουλος, να υπερασπιστεί την δουλειά μας, γιατί μου έλεγαν πως είχα πάει παίκτες επιπέδου Eurocup. Εκείνος ο Ολυμπιακός των υπερβάσεων με δύο σερί Euroleague, δέχτηκε κριτική γιατί δεν πήρε τρίτη σερί σεζόν το τρόπαιο... Δεν είχαμε καταλάβει τον άθλο εκείνον, γιατί παίζαμε με μικρά μπάτζετ απέναντι σε γιγαντιαία μπάτζετ".

Για το μπάτζετ της ομάδας: "Με το μπάτζετ που έχουμε τώρα, το φετινό, είμαι πεπεισμένος πως ο Ολυμπιακός μπορεί να φτιάξει μία εξαιρετική ομάδα του χρόνου. Δεν θεωρώ πως θα πρέπει να δαπανήσουμε πάρα πολλά λεφτά για να φτιάξουμε καλή ομάδα. Με σωστές κινήσεις, μπορούμε να τα καταφέρουμε. Το πιστεύω αυτό..."

Για το αν θέλει να συνεχιστεί η σεζόν: "Θέλουμε να παλέψουμε μέχρι τέλος για να πάρουμε την πρόκριση στους "8". Έχουμε τις ικανότητες και τα παιχνίδια για να τα καταφέρουμε. Θέλουμε απλά ορισμένες μεγάλες νίκες. Έχουμε την ατυχία με τον Μιλουτίνοφ, αντιμετωπίσαμε και άλλους τραυματισμούς, αλλά είδατε πως τα καταφέραμε κόντρα σε ΤΣΣΚΑ και Βιλερμπάν. Πιστεύω πως η ομάδα από την στιγμή που ήρθαν οι Έλις, ΜακΚίσικ και Μπάικς, θα τα πάμε καλύτερα. Έχουμε δείξει ήδη βελτίωση και ανταγωνιστικότητα. Έχουμε φτιάξει και την ατμόσφαιρα στα αποδυτήρια. Ας μην ξεχνάμε φυσικά πως λείπει και ο Σπανούλης, που είναι απουσία για εμάς. Θα στεναχωρηθώ αν δεν τελειώσει η σεζόν".

Ο Ολυμπιακός του 2012-13 είναι καλύτερη ομάδα από την τωρινή Εφές; Ο Ολυμπιακός του 2012 και του 2013, θεωρώ πως ήταν καλύτερη ομάδα από αυτή που είναι τώρα η Εφές. Ειλικρινά το πιστεύω. Ήταν ανώτερη και πιο γεμάτη ομάδα. Είχε περισσότερους καλούς παίκτες. Μη βλέπετε το μπάτζετ τότε. Ρίξτε μία ματιά τι έκαναν στην καριέρα τους μετά οι Χάινς και Σλούκας. Η Εφές έχει όντως πέντε-έξι εξαιρετικούς".

Για τον Αλεξέι Ποκουσέφσκι: "Νομίζω πως ο Ποκουσέφσκι θα δηλώσει φέτος συμμετοχή στο Ντραφτ και πιστεύω πως θα καταφέρει να επιλεγεί. Έχουμε σε κάθε προπόνηση περίπου 10 σκάουτερ από το ΝΒΑ και τον παρακολουθούν. Μας παίρνουν τηλέφωνο, εμένα και τους συνεργάτες μου, και μας ρωτάνε για την πορεία και την εξέλιξη του. Yπάρχει μεγάλο ενδιαφέρον. Μίλησα με GM που έρχονται να δουν τον Ποκουσέφσκι. Ξέρετε ποιο είναι το άγχος τους; Μη χάσουν τον επόμενο Ντόντσιτς, τον επόμενο Γιόκιτς στην Ευρώπη. Αυτό τους κάνει να ξεψαχνίζουν τον κάθε παίκτη στην Ευρώπη. Είναι 2.14 με παπούτσια, έχει άνοιγμα χεριών 2.20. Είναι αθλητικός, μπορεί να παίξει σαν γκαρντ και φόργουορντ, έχει καλή ντρίμπλα, μπορεί να βάλει τη μπάλα κάτω. Έχει έλλειψη σκληράδας βέβαια και πρόβλημα στην άμυνα. Πρέπει να καταλάβει τι θέση πρέπει να παίξει. Θα παίξει στο 3; Θα παίξει στο 4; Έχω εκπλαγεί προσωπικά με το μπασκετικό του IQ. Πρέπει να τον προσέξει το περιβάλλον του. Ο ατζέντης του, η οικογένεια του, η ομάδα του, οι φίλοι του, ο κύκλος του. Δεν είναι έτοιμος από σωματικής πλευράς. Πρέπει να δουλέψει αρκετά το κορμί του, αλλά έχει όλα τα άλλα καλά στοιχεία".

Για το αν προτιμά τελικούς σε playoffs ή Final Four: Σαν event το Final Four της EuroLeague είναι εντυπωσιακό, συναρπαστικό. Διαφωνώ με το να γίνονται οι τελικοί σε playoffs. Προτιμώ ξεκάθαρα σαν φορμάτ το Final Four. Αυτό το 4ήμερο είναι απολαυστικό, είτε συμμετέχεις, είτε το βλέπεις σαν φίλαθλος. Δίνει την ευκαιρία στον Δαυίδ να νικήσει τον... Γολιάθ. Δίνει την ευκαιρία στον καθένα να βγει νικητής. Είναι σήμα κατατεθέν στην διοργάνωση και νομίζω το απολαμβάνει περισσότερο και ο κόσμος. Προτιμώ πάντως το προηγούμενο φορμάτ, με TOP-16, που είχε λιγότερους αγώνες και περισσότερες προπονήσεις".

Για τον Γιάννη Αντετοκούνμπο: "Είχα πει στους κύριους Αγγελόπουλους να πάρουμε τον Γιάννη Αντετοκούνμπο, όταν ήμουν πρώτη φορά στον Ολυμπιακό, αλλά το μεγάλο πρόβλημα ήταν πως δεν είχε ελληνικό διαβατήριο! Δεν είχε τίποτα! Δεν είχε ιθαγένεια. Ήταν ένα παιδάκι 17 ετών και θα έπιανε θέση ξένου και δεν γινόταν να τον πάρουμε. Είχε εξαιρετικά στοιχεία, είχε ταλέντο, αλλά σε καμία περίπτωση δεν περίμενε κανένας πως θα έφτανε σε επίπεδο να βγει MVP στο ΝΒΑ. Έδειξε μεγάλο επαγγελματισμό και εργατικότητα και έφτασε στο κορυφαίο επίπεδο. Το πρόβλημα τότε ήταν τα χαρτιά του. Ας μην είμαστε μίζεροι όμως. Έτσι όπως εξελίχθηκε η ιστορία του, έγινε το καλύτερο για αυτόν".

Πώς θέλει τον Ολυμπιακό της νέας εποχής: "Θέλω να κάνω περισσότερο αθλητική ομάδα τον Ολυμπιακό του χρόνου. Γιατί η αθλητικότητα είναι το νούμερο ένα ζητούμενο στην Ευρωλίγκα. Στη Μπαρτσελόνα για παράδειγμα είχαμε μεγάλη ποιότητα και ταλέντο, αλλά δεν είχαμε αθλητικότητα και δεν καταφέραμε να πετύχουμε. Έχουμε κάνει προεργασία με τους συνεργάτες μου. Κοιτάζουμε παίκτες από τώρα για του χρόνου. Έχουμε 2,5 χρόνια συμβόλαιο με τον ομάδα και το θέμα είναι και το μέλλον της. Ξέρω καλά πώς θέλω τον Ολυμπιακό της νέας σεζόν. Το έχω συζητήσει με την διοίκηση".

Για τους ξένους στον Ολυμπιακό: "Τόσο ο ΜακΚίσικ, όσο και ο Έλις, είναι ευτυχισμένοι στην ομάδα. Έχουν τεράστιο κίνητρο. Απολαμβάνουν την κάθε στιγμή. Δουλεύουν παραπάνω, κάνουν πάντα έξτρα προπόνηση και... ρουφάνε την κάθε στιγμή. Μπορώ να σου πω από τώρα πως και οι δύο θα είναι στον Ολυμπιακό της νέας σεζόν. Δεν ξέρω τι θα γίνει με τον Πολ, θα δούμε στην πορεία. Με ενδιαφέρει πρώτα να δυναμώσουμε στη θέση του πλέι-μέικερ".

Για τον Ίθαν Χαπ και τον Γουέιντ Μπάλντγουϊν: "Έχω μιλήσει με τον Ίθαν Χαπ, είναι ένα εξαιρετικό παιδί και καλός παίκτης. Απλά, πρέπει να καταλάβει και να βρει την θέση του, γιατί είναι κάτι μεταξύ "4" και "5". Ο Μπάλντγουϊν είναι τρομερά αθλητικός παίκτης. Έχει απίστευτα προσόντα. Δεν είχε παίξει ποτέ όμως μπάσκετ εκτός Αμερικής. Δύσκολος χαρακτήρας. Δεν ξέρω αν θα τον έχουμε στον Ολυμπιακό του χρόνου, δεν μπορώ να απαντήσω σε αυτό".

Για τον Βασίλη Σπανούλη: "Όποιος είδε το διάστημα που ήρθα στην ομάδα, είδε το πόσο καλά έπαιξε μαζί μου και πώς τον αξιοποίησα. Ξέρετε τι πιστεύω πως του στοίχισε στον τραυματισμό; Αλλάξαμε λίγο την προπόνηση, δεν υπήρχαν παίκτες στον πάγκο, ανέβηκε η ένταση της προπόνησης και του βγήκε ο τραυματισμός. Ο Σπανούλης κάνει προπόνηση στο 100%. Δεν θέλει να χάνει ούτε στην προπόνηση, δεν βάζει... κόφτη φορτώθηκε πάρα πολύ, με αποτέλεσμα να του βγει το πρόβλημα. Δυστυχώς δεν είχαμε παίκτες πίσω του λόγω των τραυματισμών και αυτό τον επηρέασε. Θα μιλήσουμε για τον Σπανούλη για τη νέα σεζόν, όταν έρθει η στιγμή. Ο Βασίλης δεν θέλει να κυκλοφορεί με πατερίτσα και δεν θέλει να τον βλέπει έτσι ο κόσμος. Για αυτό και δεν ήρθε στο ΣΕΦ με τον Παναθηναϊκό...

Για τον Κώστα Σλούκα: "Αν είχα την ευκαιρία να πάρω τον Κώστα Σλούκα, θα τον έπαιρνα με κλειστά τα μάτια! Αν είχα και πολλά λεφτά στα χέρια μου στο μπάτζετ, και πάλι θα τα έδινα για εκείνον, όσα και να αξίζει. Είναι Έλληνας, έχει παρελθόν στην ομάδα, σε καλή ηλικία. Δεν χρειάζεται να μιλήσω για την κλάση του. Να δούμε πως θα είναι η οικονομική κατάσταση στη Φενέρμπαχτσε, στη Τουρκία. Η Φενέρμπαχτσε ίσως κάνει τον κύκλο της, για αυτό έχει ξεκινήσει η φημολογία. Όμως, σαν προπονητής, αυτό που μπορώ να σου πω είναι, πως αν είχα την δυνατότητα, θα έφερνα τον Σλούκα πίσω στον Ολυμπιακό"