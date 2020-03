Football Manager: Δωρεάν για μία εβδομάδα

Football Manager: Σε μια συμβολική κίνηση προχώρησε η εταιρεία Sports Interactive, η οποία παρέχει δωρεάν το Football Manager 2020 για μια εβδομάδα στα πλαίσια της καμπάνιας «μένουμε σπίτι». Συγκεκριμένα, από σήμερα και μέχρι τις 25 Μαρτίου, οι απανταχού gamers θα μπορούν να συνδεθούν στη διαδικτυακή πλατφόρμα Steam και να απολαύσουν -χωρίς χρέωση- το γνωστό παιχνίδι προπονητικής από την οθόνη του υπολογιστή τους.

Δείτε το σχετικό ποστ

🚨🚨🚨



Football Manager 2020 is now completely free to play on Steam until 3PM (GMT) on March 25th for PC/Mac #FM20



Your season is just beginning... //t.co/fSwauIaemS pic.twitter.com/vMetkSO6q0