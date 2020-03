Κορονοϊός: Η Νάπολι ξεκινάει τις προπονήσεις στις 25 Μαρτίου

Κορονοϊός: Σε μια κίνηση που θα συζητηθεί προέβη η Νάπολι, καθώς αναμένεται να ξεκινήσεις τις προπονήσεις στις 25 Μαρτίου.

Κορονοϊός: Η Νάπολι προέβη σε μια κίνηση που θα συζητηθεί και δεν εμπεριέχει καμία δόση λογικής. Πιο συγκεκριμένα, γνωστοποιήθηκε πως οι «παρτενοπέι» αποφάσισαν να επιστρέψουν στις προπονήσεις στις 25 Μαρτίου, παραβλέποντας τις εντολές της ιταλικής ομοσπονδίας που απαγόρευαν κάθε ομάδα να προπονηθεί πριν τις 4 Απριλίου.



Πρόκειται για απόφαση που προξενεί απορίες και είναι ακατανόητη, την ώρα που περισσότεροι από 4 χιλιάδες άνθρωποι στην Ιταλία έχουν χάσει την ζωή τους λόγω της πανδημίας του κορονοϊού. Υπενθυμίζεται πως στην ιταλική ομάδα αγωνίζεται και ο Κώστας Μανωλάς.

Δείτε το σχετικό κείμενο



#Napoli have officially announced that the team is returning to training next Wednesday, despite the appeals of the AIC to wait until April.#Napoli #SerieA #COVID19//t.co/r5tJ3GfvlT pic.twitter.com/ZfDJWurch8

— footballitalia (@footballitalia) March 20, 2020 p>