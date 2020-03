Γιόχαν Κρόιφ: Η FIFA τιμά τη μνήμη του [vid]

Γιόχαν Κρόιφ: Ένας από τους κορυφαίους παίκτες όλων των εποχών, ο Γιόχαν Κρόιφ «έσβησε» στη Βαρκελώνη, πριν τέσσερα χρόνια ακριβώς σαν σήμερα έπειτα από τη μάχη που έδωσε με την επάρατη νόσο σε ηλικία 68 ετών. Η FIFA δεν θα μπορούσε να μην αφιερώσει τουλάχιστον ένα μικρό βίντεο γι' αυτό τον άνθρωπο που ενέπνευσε το όμορφο ποδόσφαιρο... Ο θρυλικός Ολλανδός άφησε φτωχότερο το άθλημα έχοντας νικηθεί από τις κακές του συνήθειες που του προκάλεσαν σοβαρά προβλήματα υγείας...

«Έσβησε» την 24η Μαρτίου του 2016 και ανήμερα της συμπλήρωσης τεσσάρων ετών από εκείνη τη μαύρη μέρα για το άθλημα, η FIFA τίμησε τη μνήμη του με ένα βίντεο από τις... ποιητικές του κινήσεις στο χορτάρι.

⚽️ Poetry in motion ❤️



Remembering one of the game's all-time greats, four years on from Johan Cruyff's passing. @JohanCruyff | #WorldCup pic.twitter.com/LDh6sc5ur4