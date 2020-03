Μάικ Τζέιμς: «Αστείο εάν συνεχιστούν VTB League και Ευρωλίγκα»

Μάικ Τζέιμς: Αρκετοί αθλητές έχουν αρχίσει να εκφράζουν την άποψη τους σχετικά με το τι πρέπει να γίνει για την αγωνιστική περίοδο 2019-20. Ο γκαρντ της ΤΣΣΚΑ Μόσχας σχολίασε θετικά την αναβολή των Ολυμπιακών Αγώνων και μάλιστα τόνισε πως θα ήταν «ανέκδοτο» να συνεχιστεί η VTB League και η Ευρωλίγκα. «Αναβλήθηκαν οι Ολυμπιακοί Αγώνες, αλλά η VTB League και η Ευρωλίγκα θέλουν να συνεχιστούν. Αυτό είναι ανέκδοτο», ανέφερε στο αιχμηρό «τιτίβισμά» του ο Αμερικανός γκαρντ.

They cancel the olympics but vtb n euroleague still gon finish. This a joke