Καντέρ Ερντογάν: «Κάνε κάτι παρανοϊκέ δικτάτορα, άνθρωποι πεθαίνουν» [vid]

Καντέρ Ερντογάν: Ο σέντερ των Μπόστον Σέλτικς έχει δείξει ξανά και ξανά, και μάλιστα με κάθε τρόπο, πως είναι φανατικός πολέμιος του Τούρκου προέδρου. Με αφορμή τον κορονοϊό και τους ανθρώπους που πεθαίνουν στη χώρα, ο Καντέρ εξαπέλυσε νέα επίθεση. «Δυστυχώς, υπάρχουν εικόνες ανθρώπων να πεθαίνουν στο δρόμο από τον κορονοϊό στην Τουρκία. Ο δικτάτορας Ερντογάν συνεχίζει να το καλύπτει και δεν παρέχει την κατάλληλη φροντίδα και προσοχή σε όλο αυτό. Κάνε κάτι, παλαβέ» έγραψε χαρακτηριστικά στο twitter.

Δείτε το post και το βίντεο

Unfortunately there are scores of people dying from #Coronavirus on the streets in broad day light in Turkey. #DictatorErdogan still covers them up and not providing proper care and enough attention to it.



Do something you lunatic @RTErdogan pic.twitter.com/VFNzM49una