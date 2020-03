Κορονοϊός: «Αποφάσισε για οριστική διακοπή της σεζόν και η VTB League»

Κορονοϊός: Συνεχίζονται οι αναβολές των πρωταθλημάτων. Σύμφωνα με τον Τζόναθαν Τζιβόνι του «ESPN», οι ομάδες της λίγκας πήραν μέρος σε μια τηλεδιάσκεψη από τη Ρωσία, την Πολωνία, τη Λευκορωσία, την Εσθονία και το Καζακστάν και συζήτησαν για το μέλλον της χρονιάς. Στο τέλος της συνομιλίας βγήκε... λευκός καπνός και η απόφαση που πάρθηκε έκανε λόγο για οριστική διακοπή της σεζόν.

Από την μεριά του ο πρόεδρος της Άβτοντορ δήλωσε: «Πριν από λίγη ώρα αποφασίσαμε πως η σεζόν ολοκληρώθηκε».

Source: the VTB League elected to cancel its season after a league-wide conference call. VTB consists of teams from Russia, Poland, Belarus, Estonia and Kazakhstan, including Euroleague teams CSKA Moscow, Khimki and St. Petersburg. The KHL (hockey league) did the same yesterday.