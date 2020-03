Τόμιτς: "Δεν κάναμε κάποια ηρωική πράξη"

Τόμιτς: Οι παίκτες της μπασκετικής ομάδας της Μπαρτσελόνα αποδέχθηκαν την πρόταση του συλλόγου για μείωση του μισθού τους. Αυτός είναι και ο λόγος που τοποθετήθηκε στο twitter ο αρχηγός της ομάδας, Άντε Τόμιτς, προτού γίνει ο τρίτος παίκτης της Μπαρτσελόνα μετά τον Νίκολα Μίροτιτς και τον Άλεξ Αμπρίνες που κατηγόρησε τα ΜΜΕ ότι διαδίδουν ψευδείς ειδήσεις ότι υπάρχει κρίση στους καταλανούς.

Αναλυτικά ο Άντε Τόμιτς αναφέρει στο twitter:

"Θα ήθελα να ξεκαθαρίσω μερικά πράγματα, γιατί βλέπω ότι υπάρχουν λανθασμένες πληροφορίες στα media. Μαζί με τον άλλο αρχηγό της Μπαρτσελόνα, τον Πιέρ Οριόλα μιλήσαμε πριν μερικές ημέρες με τους εκπροσώπους του συλλόγου. Αμφότεροι αποδεχθήκαμε την πρόταση της ομάδας να μειωθούν οι μισθοί μας από την πρώτη συνάντηση. Στην συνέχεια, μοιραστήκαμε την πρόταση με τους συμπαίκτες μας και τους είπαμε να επικοινωνήσουν ατομικά ο καθένας με τον τεχνικό διευθυντή και να πουν τι αποφάσισαν.

Από όσο ξέρω, πολλοί παίκτες δέχθηκαν την πρόταση, ενώ είναι αναληθές ότι ο Πάου Ρίμπας αρνήθηκε.

Αυτή η δύσκολη περίοδος με τον κορονοϊό ας κάνει όλους μέλος μίας μεγαλύτερης ομάδας από τη Μπαρτσελόνα. Όταν κάποιος είναι ευλογημένος βγάζοντας τόσα λεφτά, δεν είναι ηρωική πράξη να δώσει ένα μέρος αυτών, ειδικά σε σύγκριση με ανθρώπους που βγάζουν λιγότερα χρήματα".

