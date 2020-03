Ατλέτικο Μαδρίτης: Θρήνος στην ομάδα, πέθανε ο 14χρονος Κριστιάν Μιντσόλα

Τα κακά νέα από την Ισπανία δεν έχουν τέλος. Εξάλλου, οι Ισπανοί ξεπέρασαν σε θανάτους ελέω της πανδημίας την Κίνα. Η Ατλέτικο Μαδρίτης θρηνεί τον χαμό του 14χρονου Κριστιάν Μιντσόλα, ο οποίος άφησε την τελευταία του πνοή το Σάββατο (28/3) από ανακοπή. Από την πλευρά του, ο πρόεδρος των «ροχιμπλάνκος», Ενρίκε Θερέθο, ανέφερε:

«Είμαστε συγκλονισμένοι από τη θλιβερή είδηση του θανάτου του ποδοσφαιριστή μας και λυπούμαστε βαθύτατα για την απώλεια του. Η Ατλέτικο Μαδρίτης θα βρίσκεται δίπλα στην οικογένεια και τους φίλους του Κριστιάν σε αυτές τις στιγμές πόνου».

Το δικό του «αντίο» στον 14χρονο Κριστιάν, είπε και ο αρχηγός της Ατλέτικο, Κόκε:

«Θυμός και πόνος, που πρέπει να πω αντίο στον Κριστιάν Μιντσόλα. Η ζωή είναι πολύ άδικη. Περήφανος που φόρεσες αυτή τη φανέλα. Εύχομαι δύναμη στην οικογένεια και τους φίλους του».

Αξίζει να σημειωθεί πως, τιμής ένεκεν, η σημαία του συλλόγου στο «Wanda Metropolitano» θα κυμματίζει μεσίστια προς τιμήν του 14χρονου Κριστιάν και όσων αθλητών έχασαν την ζωή τους τις τελευταίες εβδομάδες.

Atlético de Madrid is mourning the passing of our U14 player Christian Minchola. We join in the grief of his family, teammates and friends. May he rest in peace. pic.twitter.com/QZV8BGkHfY