Κόμπι Μπράιαντ - The Last Dance: Μίλησε στο ντοκιμαντέρ για τον Τζόρνταν και ανατριχιάζει

Κόμπι Μπράιαντ - The Last Dance: Μπορεί να ήταν δεδομένο, αλλά τώρα αλλάζει πολύ και αποκτάει μία παραπάνω αξία το ντοκιμαντέρ "The Last Dance" του ESPN για τους Μπουλς του Τζόρνταν, όπου μιλάει και ο Κόμπι με τον κόσμο να... ανατριχιάζει.

Κόμπι Μπράιαντ - The Last Dance: Όλος ο κόσμος παγκοσμίως περιμένει πως και πως τις 19 Απριλίου για να παρακολουθήσει το πρώτο το πρώτο επεισόδιο του "The Last Dance" του ESPN που θα ασχολείται με το τελευταίο πρωτάθλημα των Μπουλς του Μάικλ Τζόρνταν (1997/98). Βέβαια, εάν δεν υπήρχε μεγάλο ενδιαφέρον, που είναι δύσκολο για άνθρωπο του αθλητικού χώρου, τότε με την εμφάνιση του Κόμπι Μπράιαντ στο τρέιλερ γίνεται... κάτι παραπάνω από θρυλικό.

Κάτι που αρχικά είχε περάσει στα ψιλά, αφού στο πρώτο τρέιλερ ο Κόμπι εμφανίζεται για ένα δευτερόλεπτο (αμέσως μετά τον Μπαράκ Ομπάμα και πριν τον Άνταμ Σίλβερ στο 2:51), απέκτησε μεγαλύτερη σημασία μετά τον απροσδόκητο θάνατό του σε δυστύχημα με το ελικόπτερο στις 26 Ιανουαρίου. Όντας ευρέως γνωστό ότι ο Κόμπι είχε ως είδωλο τον Μάικλ Τζόρνταν, σίγουρα οι θαυμαστές του "Black Mamba" θα θέλουν πάρα πολύ να δουν τι έχει να πει για εκείνους τους Μπουλς.

Δείτε ξανά το τρέιλερ (εμφανίζεται στο 2:51 ο Κόμπι):