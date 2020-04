Μάντσεστερ Σίτι: Δεν θα βγάλει σε υποχρεωτική άδεια τους υπαλλήλους της

Μάντσεστερ Σίτι: Σε αντίθεση με τις Τότεναμ, Λίβερπουλ και τις υπόλοιπες ομάδες που αποφάσισαν να βγάλουν σε υποχρεωτική άδεια τους υπαλλήλους της, οι «πολίτες» δεν προτίθενται να κάνουν κάτι τέτοιο. Αυτό σημαίνει πως θα πληρώσει η ίδια τους μισθούς των υπαλλήλων που δεν έχουν σχέση αμιγώς με το ποδοσφαιρικό τμήμα και το τεχνικό επιτελείο.

Οι υπόλοιπες ομάδες είχαν πάρει την παραπάνω απόφαση, να βγάλουν δηλαδή σε υποχρεωτική άδεια τους υπαλλήλους της, ώστε να αναλάβει το κράτος να πληρώσει το 80% των μισθών τους.

