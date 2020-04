Δημήτρης Ιτούδης:Ο Δημήτρης Ιτούδης, είναι σε καραντίνα και αυτός και από τη Μόσχα δίνει το δικό του μήνυμα, να παραμείνουμε μέσα για να παραμείνουμε υγιείς. Ο Έλληνας τεχνικός σε ένα επικό βίντεο στο οποίο πρωταγωνιστούν η γυναίκα του και το σκυλάκι του φαίνεται να ετοιμάζεται για τρέξιμο. Ενημερώνει τους φιλάθλους τηςEuroleagueπως έστειλε μήνυμα στο… 13 και κάτι, βγαίνει τελικά για τρέξιμο στον διάδρομο του σπιτιού του.

«Μένουμε σπίτι, μένουμε υγιείς, προστατεύουμε τους πάντες. Τρέξιμο, αλλά μέσα», τονίζει με έμφαση ο Δημήτρης Ιτούδης.

Editors choice by @cskabasket coaches' wife Maria Emmanouilidou. Dimitris is taking his dog Roxy for a run, but where? Message of support to all @EuroLeague fans around the world to stay united in those times and stay at home#WeScoreUnited#EUROLEAGUEUNITED#StayHome pic.twitter.com/MEXc7oLRWB

— EHCB – EuroLeague Head Coaches Board (@HeadCoachesOrg) April 7, 2020