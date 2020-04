Μακάμπι Τελ Αβίβ: Διάφορα δημοσιεύματα τις τελευταίες ημέρες τόνιζαν πως η ομάδα από το Ισραήλ ασχολείται με τον σχεδιασμό εν όψει της σεζόν 2020/21. Μεταξύ άλλων, γράφτηκε και το όνομα του Ράιαν Μπρόκοφ. Ωστόσο, οι παράγοντες της ομάδας του Τελ Αβίβ έσπευσαν για να διαψεύσουν τα συγκεκριμένα σενάρια με κατηγορηματικό τρόπο.

“Δημοσιεύθηκαν σήμερα κείμενα που έλεγαν ότι η Μακάμπι Τελ Αβίβ δουλεύει για την επόμενη σεζόν και στοχεύει ή ενδιαφέρεται για παίκτες. Ξεκαθαρίζουμε ότι πρόκειται για ψεύδη. Ο οργανισμός δεν κάνει κάτι τέτοιο αυτή την περίοδο” αναφέρει το σχετικό tweet της ισραηλινής ομάδας,

Clarification:

It was published today that Maccabi Fox Tel Aviv is "working on the next season" and "targeting/interested" in players. We are clarifying here that this is false.

The club doesn’t do that nowadays

— Maccabi Tel Aviv BC (@MaccabitlvBC) April 10, 2020