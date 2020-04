View this post on Instagram

It's been a year since I felt that everything was gone, one of the worst moments of my career. A year later, however, I am here, I am strong and ready for the future! thanks for all your support!…🖤 περασε ενας χρονος απο εκεινη την στιγμη που ενοιωσα πως ολα εσβησαν, μια απο τις χειροτερες στιγμες της καριερας μου. Ενα χρονο μετα ομως ειμαι εδω ειμαι δυνατος και ετοιμος για την συνεχεια ! ευχαριστω για ολη την υποστηριξη σας !🖤⚽️🖤⚽️