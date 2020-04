Γιάννης Αντετοκούνμπο: Στις 22 Φεβρουαρίου του 2016 οι Μπακς υποδέχθηκαν τους Λέικερς του «Black Mamba». Σε εκείνο το ματς ο Γιάννης Αντετοκούνμπο πραγματοποίησε εξαιρετική εμφάνιση, καθώς έκανε το πρώτο τριπλ-νταμπλ της καριέρας του στο ΝΒΑ, έχοντας 27 πόντους, 12 ριμπάουντ και 10 ασίστ και ακόμη 4 τάπες και 3 κλεψίματα.

Μάλιστα, η λίγκα έδωσε την ευκαιρία στον κόσμο να παρακολουθήσει ολόκληρη τη συγκεκριμένη αναμέτρηση. Για την ιστορία, τα «ελάφια» είχαν επικρατήσει 108-101 της ομάδας από το Λος Άντζελες.

Last night's #NBATogetherLive Classic Game!

@Giannis_An34 (27pts/12reb/10ast) drops first-career triple-double for the @Bucks on February 22, 2016 https://t.co/xev7oHm5j2

— NBA (@NBA) April 19, 2020