The Last Dance: Μία από αυτές τις ιστορίες που δεν λέγονται συνήθως μοιράστηκε ο ίδιος οΜάικλ Τζόρνταν στο «Last Dance», με τον «Air» να αναφέρεται στην rookie σεζόν του, την περίοδο 1984-85 και το πάρτι με όργια και ναρκωτικά που διοργάνωσαν οι συμπαίκτες του, κατά την διάρκεια της προετοιμασίας των Μπουλς.

«Τα παιδιά έκαναν πράγματα που δεν έβλεπα. Στην preseason ήμασταν σε ένα ξενοδοχείο και προσπαθούσα να βρω τους συμπαίκτες μου. Άρχισα να χτυπάω πόρτες. Πίσω από μία άκουσα κάποιον να κάνει “σσσ, κάποιος είναι έξω”. Φώναξε “ποιος είναι;” και είπα “ο MJ” και μετά είπε “είναι απλά ένας rookie, μην ανησυχείτε γι’ αυτόν”. Άνοιξε την πόρτα, περπάτησα μέσα και όλη η ομάδα ήταν εκεί μέσα. Ήταν πράγματα που δεν είχα δει ποτέ ξανά στη ζωή μου ως νέο παιδί.

Γραμμές, γυναίκες… Το πρώτο πράγμα που είπα ήταν “εγώ φεύγω”. Το μόνο που σκεφτόμουν ήταν πως αν κάποιος ερχόταν εδώ, είμαι τόσο ένοχος, όσο εκείνοι σε αυτό το δωμάτιο. Κι από εκείνο το σημείο και μετά ήμουν στην ουσία μόνος μου», ήταν τα όσα χαρακτηριστικά είπε ο «MJ» στην κάμερα.

Michael Jordan in his rookie year talking about his teammates who were known as the “Traveling Cocaine Circus” pic.twitter.com/vQEkCfcO13

