Γερμανία: Σύμφωνα με πληροφορίες του δημοσιογράφου David Hein έξι ομάδες της πρώτης κατηγορίας της χώρα, έχουν καταθέσει σχετικές αιτήσεις για να συμμετέχουν στο πρωτάθλημα της δεύτερης τη τάξει κατηγορίας την επόμενη χρονιά. Μάλιστα μία εξ αυτών παράλληλα έπραξε το ίδιο, ώστε να έχει δικαίωμα συμμετοχής στην τρίτη κατηγορία, ως εναλλακτική.

Η κίνηση αυτή έχει να κάνει με καθαρά οικονομικούς λόγους, καθώς η «ζημιά» από τη διακοπή έχει σπείρει την αβεβαιότητα για το μέλλον και το κατά πόσο οι συγκεκριμένες ομάδες θα είναι σε θέση να ανταπεξέλθουν στις υποχρεώσεις τους, τη νέα αγωνιστική περίοδο.

Germany licensing news for 2020-21 season

For precautionary reasons, five @easyCreditBBL teams have submitted license requests for 2nd division ProA while one BBL team applied for both ProA and 3rd division ProB licenses

This is obviously in reaction to the unknown from COVID-19 pic.twitter.com/2HV4RnV3mL

— David Hein (@heinnews) April 21, 2020