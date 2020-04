Υπουργός αθλητισμού Ιταλίας: Ο Σπανταφόρα τοποθετήθηκε σχετικά με τα σενάρια συνέχειας ή όχι του πρωταθλήματος. Ο υπουργός αθλητισμού της Ιταλίας ανέφερε πως αν δεν γίνει αποδεκτό το πρωτόκολλο υγείας από την επιστημονική κοινότητα, τότε το κράτος θα πάρει την απόφαση να διακόψει οριστικά το πρωτάθλημα.

«Αυτή είναι η κατάσταση. Αν το πρωτόκολλο συμφωνηθεί από όλες τις πλευρές, οι προπονήσεις θα συνεχιστούν και αυτό θα είναι καλό ενόψει μιας πιθανής επιστροφής στη σεζόν. Αν δεν υπάρξει συμφωνία στο πρωτόκολλο ασφαλείας, η κυβέρνηση θα αποφασίσει για την υγεία όλων των ανθρώπων πως η σεζόν τελείωσε, ακόμη και αν αυτό σημαίνει να φτιάξουμε κάποιες συνθήκες για να μην υποστεί το ποδόσφαιρο τόσες μεγάλες ζημιές. Αν χρειαστεί, θα πάρουμε και αυτή την εθυύνη», ανέφερε μεταξύ άλλων.

Italian Sport Minister Vincenzo Spadafora on the return of football in Italy:

🗣: “If there are the conditions to play safely, Serie A will start again, otherwise Government will suspend the championship.” pic.twitter.com/s9oP2OH6D1

