Αλ Κελαϊφί: Ο πρόεδρος των Παριζιάνων αφιέρωσε τον τίτλο στους ήρωες του τελευταίου ενάμιση μήνα. «Θέλουμε να αφιερώσουμε τον τίτλο της σεζόν 2019-20 στο ιατρικό προσωπικό και σε όλους τους ήρωες της καθημερινότητας. Σε αυτούς που ήταν στην πρώτη γραμμή και θυσίασαν τον εαυτό τους επί εβδομάδες και έχουν κερδίσει τον βαθύτατο θαυμασμό μας», τόνισε ο Αλ Κελαϊφί.

