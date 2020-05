Κέι Σι Ρίβερς: Η καλύτερη λύση για τη φετινή σεζόν είναι η οριστική διακοπή στην Ευρωλίγκα, όπως υποστήριξε στο Twitter ο πρώην γκαρντ του Παναθηναϊκού και νυν της Ζαλγκίρις, Κέι Σι Ρίβερς.

«Με όλα αυτά που συμβαίνουν με αυτό τον ιό, θα ήταν καλύτερο να μην επικεντρωθούμε στη συνέχεια της Ευρωλίγκας και να σκεφτούμε τη νέα σεζόν», ανέφερε στο «τιτίβισμά» του ο Αμερικανός γκαρντ.

With so much going on with this virus it’s best to not continue to focus on restarting the @EuroLeague and think about next season

