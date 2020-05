Giannis Antetokounmpo Twitter: Μία πολύ δυσάρεστη κατάσταση έζησε ο Γιάννης Αντετοκούνμπο, καθώς την Πέμπτη (7/5) «χάκαραν» τον λογαριασμό του στο Twitter. Τη διαδικτυακή επίθεση στον Έλληνα φόργουορντ επιβεβαίωσαν και οι Μπακς, οι οποίοι ανέφεραν ότι «κατέβηκαν» τα υβριστικά «τιτιβίσματα» και πως ήδη έχει ξεκινήσει έρευνα για να βρεθούν οι δράστες.

Giannis Antetokounmpo’s social media accounts were hacked this afternoon and have been taken down. An investigation is underway.

— Milwaukee Bucks (at 🏠) (@Bucks) May 7, 2020