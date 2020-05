Σακίλ για Τζόρνταν: Ο Μάικλ Τζόρνταν είναι ο κορυφαίος παίκτης των όλων των εποχών και αυτό δεν το… συζητάει καν ο Σακίλ Ο’ Νιλ.

«Ο Μάικλ Τζόρνταν άνοιξε τον δρόμο για όλους τους καλούς παίκτες που έχουμε τώρα. Είχε 6-0 στους τελικούς, χωρίς να είχε δίπλα του κάποιον σπουδαίο ψηλό. Έμεινε για έναν χρόνο εκτός και πήρε άλλα τρία πρωταθλήματα. Δεν μπορείς να λες για τον εαυτό σου: “Είμαι ο κορυφαίος”. Άσε τους συναδέλφους σου να πουν ποιος είναι ο κορυφαίος παίκτης», ήταν τα λόγια του Σακ.

Shaquille O’Neal calls Michael Jordan the ‘GOAT’ and possibly took a shot at LeBron James, who publicly crowned himself as the ‘GOAT’ 👀🏆 pic.twitter.com/Y7Gh6ARJlB

— NBA Buzz (@OfficialNBABuzz) May 8, 2020