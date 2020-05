The Last Dance: Ο Μάικλ Τζόρνταν κλαίει με λυγμούς στο πάτωμα των αποδυτηρίων, κρατώντας μια μπάλα μπροστά στο πρόσωπό του, σαν να θέλει να θάψει το κεφάλι του μέσα της. Είναι μια συγκλονιστική σκηνή από το 8ο επεισόδιο της σειράς Last Dance του Netflix, του ντοκιμαντέρ για τον μεγαλύτερο μπασκετμπολίστα όλων των εποχών. Το συγκεκριμένο ξέσπασμα δεν είχε να κάνει μόνο με την κατάκτηση ενός ακόμη πρωταθλήματος με τους Chicago Bulls.

Ήταν Ιούνιος του 1996 και ο «Air» είχε πάρει από το χέρι την ομάδα του, οδηγώντας την έως τον 4ο τίτλο στο NBA σε μια περίοδο 6 ετών. Το παρασκήνιο, όμως, ήταν μεγάλο και είχε να κάνει με τη δολοφονία του πατέρα του, τον Ιούλιο του 1993. Αλλά κυρίως με το πώς ο ίδιος ο Μάικλ Τζόρνταν είχε αναγκαστεί να ανακαλύψει από την αρχή τον εαυτό του, ενώ θρηνούσε τον αγαπημένο του πατέρα.



Το πρωτάθλημα της περιόδου 1995 – 96 ήταν κάτι πολύ ξεχωριστό για τον Τζόρνταν- γι’ αυτό και έσπευσε αμέσως, στις πρώτες δηλώσεις του από το παρκέ του τελικού, να το αφιερώσει στον Τζέιμς Τζόρνταν. Ο βίαιος και εντελώς άδικος θάνατός του, είχε σπρώξει τον Μάικλ εκτός μπάσκετ. Διότι λίγο καιρό αφ’ ότου είχε κηδέψει τον πατέρα του, ο Τζόρνταν ανακοίνωσε την αποχώρησή του από το επαγγελματικό μπάσκετ. Όπως ήταν φυσικό, η απόφασή του αυτή προκάλεσε παγκόσμιο σοκ, εφόσον τότε ήταν μόλις 30 ετών, στην ακμή των δυνάμεων και του μεγαλείου του. Βεβαίως, η ιστορία θα έγραφε ότι αυτή θα ήταν απλώς η πρώτη από τις συνολικά τρεις οριστικές αποχωρήσεις του από το μπάσκετ.

– Allegations that his gambling was linked to James Jordan’s death “hurt” Jordan

– He clocked Steve Kerr in practice (and is embarrassed by it)

– George Karl pissed off Jordan before the 1996 Finals

The biggest takeaways from night four of The Last Dance: https://t.co/cleec1hilr pic.twitter.com/MZrSFOn5Wh

— Complex Sports (@ComplexSports) May 11, 2020