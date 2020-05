Μάτζικ Τζόνσον: Ο θρύλος των Λέικερς ρωτήθηκε από τον Στίβεν Έι Σμιθ ποιοι πέντε παίκτες του σημερινού ΝΒΑ θα μπορούσαν να πρωταγωνιστούν στην εποχή του ιδίου και του Μάικλ Τζόρνταν. Ο Μάτζικ Τζόνσον συμπεριέλαβε στην απάντησή του και τον Γιάννη Αντετοκούνμπο. Εξάλλου, πρόσφατα ο Έλληνας φόργουορντ είχε βγει στην πρώτη 30άδα των κορυφαίων παικτών του ΝΒΑ, βάσει των όσων έγραψε το ESPN.

«Ο Λεμπρόν Τζέιμς σίγουρα, ο Κέβιν Ντουράντ γιατί θα ήταν μεγάλος σκόρερ σε οποιαδήποτε εποχή, ο Στεφ Κάρι για τον τρόπο που σουτάρει, ο Άντονι Ντέιβις και ο Greek Freak. Αυτοί, αλλά και κάποιοι άλλοι θα μπορούσαν άνετα να παίξουν στην εποχή μας», τόνισε ο Μάτζικ.

Magic names 5 players in today’s NBA who would have been stars in his era. Who are your 5? 🤔 ⬇️ #AfterTheDance pic.twitter.com/nTt3hOYb4a

— ABC (@ABCNetwork) May 20, 2020