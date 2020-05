Η χρονιά στην Basket League ολοκληρώθηκε πρόωρα, την ώρα που όλα φαντάζουν ανοικτά σχετικά με την απόφαση που θα πάρει η Ευρωλίγκα. Εάν θα μπει παύλα ή εάν θα γίνει final 8 δηλαδή. Όπως και να έχει, το μόνο σίγουρο είναι πως δεν θα αγωνίζεται τη νέα χρονιά στον Παναθηναϊκό ο Ταϊρίς Ράις. Ο Αμερικανός γκαρντ μοιάζει αμετακίνητος στην απόφασή του να σταματήσει το μπάσκετ!

Ο έμπειρος γκαρντ, σε συζήτηση που είχε στο twitter με τον Μάλκομ Ντιλέινι επανέλαβε την επιθυμία του να βάλει τέλος στην καριέρα του. «Εγώ χρειάζομαι αυτό τον μήνα κακού μπάσκετ, ώστε να αποχωρήσω φυσιολογικά. Όλοι εσείς έχετε ακόμη χρόνο, εγώ έχω τελειώσει», ανέφερε.

I need that month of bad basketball so I can go out properly lol 😂😂. Y’all got time left. I’m done lol https://t.co/p9T3TBDqXU

— Rese (@ReseRice4) May 21, 2020