Μήπως δεν είναι και τόσο… αληθινό όσο νομίζουμε, το ντοκιμαντέρ για τον Μάικλ Τζόρνταν; Σύμφωνα με τον έγκριτο δημοσιογράφο, Σαμ Σμιθ, ο οποίος κάλυπτε για μεγάλο χρονικό διάστημα το ρεπορτάζ των Σικάγο Μπουλς, όπου είχε γράψει και ένα βιβλίο με αντικείμενο τη ζωή του Air, ο Μάικλ Τζόρνταν επινόησε πολλά πράγματα, ενώ δεν ήταν ειλικρινής.

«Υπήρχαν πολλά πράγματα στο ντοκιμαντέρ που είπε, τα οποία τυχαίνει να γνωρίζω, τα οποία τα επινόησε. Δεν ήταν μεγάλα ψέματα. Απλώς μοιάζει με αυτές τις ταινίες που βλέπουμε και αναφέρουν ότι βασίζονται σε αληθινή ιστορία», τόνισε ο Σμιθ και συνέχισε:

“There were several things in the documentary that he (MJ) made up or he lied about…”

