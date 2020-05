Το ντοκιμαντέρ για τον Μάικλ Τζόρνταν και τους Μπουλς ήταν το απόλυτο «αντίδοτο» της καραντίνας. Οι νεότεροι έμαθαν για τον «θρύλο» του μπάσκετ και οι παλαιότεροι θυμήθηκαν το μεγαλείο του. Ο MJ προχώρησε σε σπάνιες αποκαλύψεις για τα όσα έζησε, προκαλώντας θύελλα αντιδράσεων, ανοίγοντας ξανά μία κουβέντα που είναι πάντα επίκαιρη και ενδιαφέρουσα. Οι απόψεις πολλές, οι αντιδράσεις περισσότερες και το «The Last Dance» κατάφερε σίγουρα τον σκοπό του.

Ωστόσο, τα λόγια περισσεύουν. Αξίζει να δούμε το TOP-10 με τις καλύτερες στιγμές του πιο πετυχημένου ντοκιμαντέρ του ESPN μας θυμίζει όσα ξεχωρίσαμε.

10. Ο χορός του Τζέρι Κράουζ, το απόλυτο έπος.

Jerry Krause’s dance is one of the best moments in sports history. pic.twitter.com/8KFE2VGlRn — Andy Nesbitt (@anezbitt) April 27, 2020

9. Ο Ρόντμαν φεύγει κατά τη διάρκεια των τελικών και πάει στο Λας Βέγκας για να δει αγώνα WWF, ενώ ο Φιλ Τζάκσον είναι απολύτως ήρεμος.

8. H κόντρα Τζόρνταν – Τόμας μετά από 30 χρόνια

Ο Μάικλ Τζόρνταν έδειξε να μην έχει ξεπεράσει την κόντρα με τους Πίστονς. Συγκεκριμένα, μίλησε με σκληρά λόγια για τον Τόμας, προκαλώντας σάλο αντιδράσεων.

7. Ο Τζόρνταν αποκάλεσε τον Γκραντ «καρφί»

Το βιβλίο του Σαμ Σμιθ που κυκλοφόρησε το 1992, βγήκε με αρκετές πικάντικες λεπτομέρειες. Έτσι, μετά από 28 χρόνια ο MJ θεώρησε «καρφί» τον Χόρας Γκραντ, ο οποίος του έδωσε απάντηση πως εάν έχει θέμα να το λύσουν σαν… άντρες.

6. Το πείραγμα του Τζόρνταν στον Μπάρελ

Ο MJ αποκαλεί τον Μπάρελ μπροστά στην κάμερα «αλκοολικό», ώστε να το δουν οι γονείς του.

5. Ο σεκιούριτι που κερδίζει τον Τζόρνταν σε παιχνίδι με κέρματα και κάνει την επική κίνηση με τα χέρια

4. Η εμφάνιση του Κόμπι Μπράιαντ στο ντοκιμαντέρ

Πως να μην θεωρηθεί ως μία μυθική στιγμή; Το ντοκιμαντέρ είχε γυριστεί πριν αφήσει την τελευταία του πνοή και για πολλούς μπασκετόφιλους η κατάθεση του είχε μία… παραπάνω σημασία. Άλλωστε, οι αγωνιστικές μάχες με τον Τζόρνταν στο παρκέ έγραψαν ιστορία.

3. Η συγκίνηση του Τζόρνταν και η αφιέρωση του πρωταθλήματος στον πατέρα του

Ο πατέρας του έχει δολοφονηθεί πριν λίγες μέρες και ο Τζόρνταν έχει το σθένος να παίξει, αλλά και να κατακτήσει το πρωτάθλημα. Η αντίδραση του; Απίστευτη.

Hearing MJ cry on the floor after the Fathers Day championship win was probably the most emotional moment from #TheLastDance so far. pic.twitter.com/OnHdz1CHAq — David Astramskas (@redapples) May 11, 2020

2. Κουνάει το ρόπαλο του μπέιζμπολ και… καπνίζει το πούρο του

Michael Jordan swinging a bat in the Bulls locker room while smoking a cigar and dunking on his opponents is the most Michael Jordan thing ever#TheLastDance pic.twitter.com/jO1qNOcbCV — Blue Wire Podcasts (@bluewirepods) May 11, 2020

1. Όταν ακούει πως ο Πέιτον τον… σταμάτησε

Αυτός είναι ο Μάικλ Τζόρνταν. Το γέλιο του αποδεικνύει την αυτοπεποίθηση που έχει αλλά και γιατί είναι ο G.O.A.T. Γελάει και το νιώθει από την ψυχή του.