«Καζάνι που βράζει» οι ΗΠΑ, όπου συνεχίζονται με αμείωτη ένταση οι οργισμένες αντιδράσεις για τη φρικτή δολοφονία του αφροαμερικανού, Τζορτζ Φλόιντ από αστυνομικούς. Στην καθημερινότητα των Αμερικανών έχουν καθιερωθεί οι διαδηλώσεις και η απαγόρευση κυκλοφορίας, ενώ πολλοί αναζητούν επιτακτικά απαντήσεις. Ένας από αυτούς είναι ο παλαίμαχος μπασκετμπολίστας του ΝΒΑ – και αδελφικός φίλος του Τζορτζ Φλόιντ – Στέφεν Τζάκσον.

Ο Τζάκσον έχει βγει μπροστά τις τελευταίες ημέρες για χάρη των αφροαμερικανών, με αποκορύφωμα την στιγμή που είχε στους ώμους του την κόρη του Φλόιντ, Τζιάννα, η οποία έλεγε ότι ο μπαμπάς της άλλαξε τον κόσμο. Πάνω από όλα όμως ο Τζάκσον θέλει δικαιοσύνη. Σε μία από τις πολλές συνεντεύξεις που έδωσε λοιπόν, αυτή τη φορά στο CNN, του τέθηκε το προβοκατόρικο ερώτημα για το τι θα έκανε αν μπορούσε να μιλήσει με τους αστυνομικούς που ευθύνονται για την δολοφονία του φίλου του. Και ήταν ειλικρινής.

Stephen Jackson says he wants 30 minutes behind closed doors with the officers involved in George Floyd’s death “I just want 30 minutes of their time, I’m definitely looking for answers and I don’t plan on asking them, I plan on taking them” pic.twitter.com/oyj3GZlCts

— gifdsports (@gifdsports) June 3, 2020